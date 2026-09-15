چین پس از انتشار گزارش بازرس کل پنتاگون درباره کاهش ذخایر راهبردی مهمات آمریکا در پی جنگ با ایران، خواستار اتخاذ راه حل دیپلماتیک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - چین روز سه‌شنبه پس از آنکه بازرس کل پنتاگون از کمبود مهمات ناشی از جنگ آمریکا با ایران خبر داد، خواستار راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ شد.

«گو جیاکون»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک نشست خبری گفت: «چین در حال پیگیری وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج [فارس]است.»

او افزود: «امیدواریم طرف‌های مرتبط، اختلافات خود را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل کنند.»

گو در پاسخ به پرسشی درباره نخستین گزارش بازرس کل پنتاگون سخن می‌گفت؛ گزارشی که نشان داد مهمات استفاده‌شده در جنگ چهارماهه آمریکا با ایران، موجب «کسری در ذخایر راهبردی» شده و گلوگاه‌هایی را در پایگاه صنعتی دفاعی این کشور آشکار کرده است.

در این گزارش آمده است که افزایش تولید به «زمان قابل‌توجهی برای آماده‌سازی» نیاز دارد و از جمله گلوگاه‌های اصلی می‌توان به موتور‌های موشک سوخت جامد، مواد منفجره و پیشران‌های باکیفیت و نیروی کار ماهر در بخش تولید اشاره کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: چین و ایران ، تجهیزات نظامی آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
پنتاگون جزئیات هزینه ۳۳ میلیارد دلاری جنگ با ایران را فاش کرد
گروسی بار دیگر خواستار همکاری ایران با آژانس شد!
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
حملات شدید موشکی و پهپادی یمن به چند شهر عربستان
بازی طولانی شی در برابر معامله‌گری ترامپ؛ چه کسی در واشنگتن پیروز می‌شود؟
اعتراف رسانه اسرائیلی به شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران
شوک استراتژیک به عربستان پس از عدم ورود آمریکا به جنگ یمن
پهپاد گلوبال هاوک ژاپن ناپدید شد
پنتاگون جزئیات هزینه ۳۳ میلیارد دلاری جنگ با ایران را فاش کرد
کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز؛ عبور فقط ۴ کشتی
سخنگوی سابق زلنسکی: او فاجعه‌ای برای اوکراین است
سفر احتمالی رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به نیویورک
آخرین اخبار
مالزی سه کانتینربر عازم اسرائیل را توقیف کرد
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز
پکن پس از گزارش کمبود مهمات آمریکا، بر حل‌وفصل سیاسی جنگ ایران تأکید کرد
روسیه به پایگاه‌های خود در سوریه تجهیزات می‌فرستد
دموکراسی آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال رسید
اختلال در شبکه ریلی هلند در پی خرابکاری احتمالی
واشنگتن مجددا تعرفه واردات کالا‌های کانادایی را افزایش داد
تأکید پاکستان و گروسی بر اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
یونیسف: بیش از ۱۳۷ هزار کودک یمنی از آموزش محروم شده‌اند
شوک استراتژیک به عربستان پس از عدم ورود آمریکا به جنگ یمن
پهپاد گلوبال هاوک ژاپن ناپدید شد
کیم جونگ اون بر تعمیق همکاری‌های کره شمالی و روسیه تأکید کرد
اعتراف رسانه اسرائیلی به شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران
سفر احتمالی رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به نیویورک
بازی طولانی شی در برابر معامله‌گری ترامپ؛ چه کسی در واشنگتن پیروز می‌شود؟
پنتاگون جزئیات هزینه ۳۳ میلیارد دلاری جنگ با ایران را فاش کرد
کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز؛ عبور فقط ۴ کشتی
فائو: انسداد تنگه هرمز تولید و عرضه جهانی غذا را کاهش می‌دهد
سخنگوی سابق زلنسکی: او فاجعه‌ای برای اوکراین است
حملات شدید موشکی و پهپادی یمن به چند شهر عربستان
آمریکا بانک روسی «وی‌تی‌بی» را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد
سفر یک‌روزه محمد بن سلمان به مصر
انصارالله: عربستان ۵۴ حمله هوایی در ۲۴ ساعت گذشته انجام داد
نخست‌وزیر عراق: اجازه نمی‌دهیم خاکمان سکوی پرتاب حملات علیه همسایگان شود
گزافه گویی مجدد ترامپ علیه ایران
ادعای ونس: با انصارالله در تماس هستیم
ترامپ: روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند
انصارالله تجمعات و تجهیزات نیرو‌های وابسته به عربستان را در الجوف هدف قرار داد