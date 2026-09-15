چین پس از انتشار گزارش بازرس کل پنتاگون درباره کاهش ذخایر راهبردی مهمات آمریکا در پی جنگ با ایران، خواستار اتخاذ راه حل دیپلماتیک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - چین روز سه‌شنبه پس از آنکه بازرس کل پنتاگون از کمبود مهمات ناشی از جنگ آمریکا با ایران خبر داد، خواستار راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ شد.

«گو جیاکون»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک نشست خبری گفت: «چین در حال پیگیری وضعیت خاورمیانه و منطقه خلیج [فارس]است.»

او افزود: «امیدواریم طرف‌های مرتبط، اختلافات خود را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل کنند.»

گو در پاسخ به پرسشی درباره نخستین گزارش بازرس کل پنتاگون سخن می‌گفت؛ گزارشی که نشان داد مهمات استفاده‌شده در جنگ چهارماهه آمریکا با ایران، موجب «کسری در ذخایر راهبردی» شده و گلوگاه‌هایی را در پایگاه صنعتی دفاعی این کشور آشکار کرده است.

در این گزارش آمده است که افزایش تولید به «زمان قابل‌توجهی برای آماده‌سازی» نیاز دارد و از جمله گلوگاه‌های اصلی می‌توان به موتور‌های موشک سوخت جامد، مواد منفجره و پیشران‌های باکیفیت و نیروی کار ماهر در بخش تولید اشاره کرد.

منبع: آناتولی