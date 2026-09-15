مصاحبه با خلبان ادعایی آمریکا، با تاخیر حدود 6 ماه منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصاحبه با خلبان ادعایی آمریکا، با تاخیر حدود ۶ ماه منتشر شده است. جدای از داستان عجیب و نسبتا تخیلی در این مصاحبه، انتشار آن در چنین زمانی، می‌تواند دو هدف را برای آمریکا و شخص ترامپ، در پی داشته باشد.

کلید اول حل مسئله، این است که داستان را از روز‌های اوج جنگ ببینیم، نه صرفا روایت نجات. در طول جنگ ۴۰ روزه، ایران جنگنده‌های متعددی از انواع مختلف آن شامل F-۱۵، F-۳۵ و A-۱۰ را هدف قرار داد. این در حالی بود که ایالات‌متحده مدعی نابودی کامل پدافند و تسلط بر آسمان ایران بود.

در ماجرای یکی از هواپیما‌های هدف گرفته شده، اخباری مبنی بر سقوط دو خلبان آمریکایی در ایران منتشر شد. ایالات‌متحده نیز مدعی بود دو عملیات نجات برای فراری دادن این خلبان‌ها انجام داده که یک مورد آن، به طبس ۲ معروف شد. در این عملیات، ایران بیش از ۸ پرنده آمریکایی را منهدم کرد و به تعبیر تحلیلگران، «آمریکا برای نجات یک خلبان، یک اسکادران از دست داد.»

ماجرای مصاحبه عجیب خلبان آمریکایی

روز گذشته، شبکه آمریکایی «CBS» در مستندی مدعی شد با خلبان جنگنده‌ای که در ایران بود، مصاحبه کرده است. بر اساس گزارش منابع آمریکایی، این مصاحبه با وجود مخالفت‌ها و ملاحظات امنیتی، به دلیل فشار‌های پیت هگزت، وزیر جنگ این کشور منتشر شد.

یکی از بخش‌هایی که در مصاحبه مذکور مورد توجه کاربران خارجی قرار گرفت، این است که فرد مصاحبه‌شونده می‌گوید با سرعتی بین ۱۱۰ تا ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت سقوط کرده و بعد از شکستگی در پشتش، توانسته تا ارتفاع ۷۰۰۰ پایی فرار کند.

چنین روایتی به‌قدری در فضای خبری جهانی مورد نقد قرار گرفت که حتی بی‌بی‌سی فارسی دراین‌باره نوشت: «پخش روایت خلبان آمریکایی با انتقاد برخی رسانه‌های این کشور رو‌به‌رو شد. در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس، کاربران متعددی به پخش این گفت‌و‌گو واکنش نشان داده‌اند و آن را تلاشی از سوی پنتاگون برای "ترمیم روایت جنگ به‌شدت نامحبوب" آمریکا با ایران خوانده‌اند.»

آخرین وضعیت ترامپ میان مردم آمریکا

تاکنون نظرسنجی‌های متعددی درباره وضع معیشتی آمریکا و نگاه مردم این کشور به نتیجه جنگ با ایران، منتشرشده است. به گزارش سی‌ان‌ان، ۷۳ درصد از بزرگ‌سالان آمریکایی می‌گویند که ترامپ به مشکلات کشورش توجه نکرده است. همچنین ۶۷ درصد آمریکایی‌ها معتقدند تصمیمات نظامی ترامپ در ایران «به ایالات‌متحده آسیب رسانده است.»

بر اساس نظرسنجی‌های سی‌ان‌ان، «۷۴ درصد» مردم آمریکا معتقدند که ترامپ برنامه مشخصی برای مدیریت جنگ ندارد. این رقم نسبت به ۶۷ درصد در ماه دوم جنگ، افزایش چشم‌گیری یافته است. به‌علاوه، ۷۴ درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند که «افزایش قیمت بنزین برای آنها سختی‌هایی ایجاد کرده» که نسبت به ۶۳ درصد در ماه مارس افزایش یافته است.

تحلیلگران آمریکایی بر یک جمله کلیدی تاکید دارند: «ترامپ تلاش می‌کند تنگه‌ای را باز کند که قبل از جنگ باز بوده است.» علاوه بر این، در پی رویکرد تهاجمی ایران، میزان تلفات مادی و انسانی آمریکا رو به افزایش است. به‌عنوان‌مثال، در یکی از حملات اخیر به اردن، حداقل دو سرباز آمریکایی کشته شدند.

دو دلیل برای انتشار مصاحبه در زمان فعلی

حتی اگر فرض کنیم آمریکا، خلبان خود را نجات داده و شخص مصاحبه شونده همان خلبان است، صفر تا صد فرآیند ساقط شدن جنگنده، عملیات نجات و زمین‌گیر شدن نیروی هوایی ایالات‌متحده داخل خاک ایران، یک تصویر را ارائه می‌کند: «شکست قطعی ترامپ.».

اما تلاش برای قهرمان سازی از این ماجرا، آن‌هم با تأخیری ۶ ماهه، می‌تواند دو علت داشته باشد:

۱. آمریکا به روز‌های انتخابات خود نزدیک شده و ترامپ نه‌فقط در میان دموکرات‌ها، بلکه در پایگاه اصلی جمهوری‌خواهان هم حمایت خود را از دست داده است. درنتیجه، برای احیای چهره شکست‌خورده خود، به هر ابزار کوچک و بزرگی چنگ میزند و یک مورد کوچک آن، قهرمان سازی از خلبانی بود که جنگنده فوق پیشرفته‌اش با پدافندی که ترامپ می‌گفت نابود شده، ساقط شد.

۲. رسانه‌های آمریکایی سعی کردند از تکنیک «گذر زمان» استفاده کنند. به این معنی که امید داشتند با گذشت ۶ ماه از آن ماجرا و انبوهی از اتفاقات پرسرعت در این مدت، تصویر شکست اصلی در ذهن مخاطب کمرنگ شده و حال با ارائه یک تصویر قهرمانانه، بتوانند جایگاه خود را احیا کند.

منبع: فارس

برچسب ها: خلبان آمریکایی ، جنگنده آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
شما وقتی سرما میخوری 1 ماه درگیره مریضی هستی
طرف اگر واقعا کمر و دیگر اعضای بدنش شکسته باشه خدایی حال و روزگارش طوری هستش که مصاحبه کنه
یا همون فشار روحی که بهش وارد شده از بیم این که به دست ایران اسیر نشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
از اونور کره زمین اومدن وسط کشور سربازشون رو برداشتن بردن
صد البته که آمریکا شکست خورده 🤣🤣
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
اولا که کلی هواپیما و هلیکوپتر در دشت اصفهان از دست دادند که بعذطبس دوم معروف شددوم این که از اونور دنیا نیومدند از همین کشورهای همسایه به ایران پرواز کردند سوم اینکه با این حجم از تدارکات و ادوات نجات دوتا خلبان چندان پیروزی به حساب نمی‌آید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
مرگ بر وطن فروش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
بگذارید اون ضایعات جمع کنند بفروشند تا کمتر آبروی بره چندین ماه هست از سرنوشت خلبابان ایرانی اطلاعاتی در دست نیست اون ۲۴ساعت نگذشته که از وسط خاک ایران خلبابانشون نجات دادند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
گربه هم با سرعت ۱۰۰ بخوره زمین بعیده زنده بمونه چه برسه به ادم
۰
۳
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