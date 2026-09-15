باشگاه خبرنگاران جوان - برخی گناهان چنان آثار سنگینی دارند که در آموزه‌های دینی درباره بخشش آنها هشدار داده شده است؛ گناهانی که توجه به آنها، ضرورت مراقبت از رفتار و گفتار را دوچندان می‌کند.

برای برخی گناهان، استغفار دیگران می‌تواند زمینه بخشش الهی را فراهم کند، این پرسش مطرح شده است که آیا گناهی وجود دارد که حتی اگر پیامبر (ص) برای انسان استغفار کند، باز هم بخشیده نشود؟

در ادامه این تذکر اخلاقی، یکی از مصادیق چنین گناهی، مسخره کردن مؤمن عنوان شده و بر ضرورت پرهیز از این رفتار تأکید شده است.

بر این اساس، نباید مؤمنی را مسخره یا تحقیر کرد؛ چراکه این رفتار می‌تواند گناهی سنگین باشد و حتی استغفار و دعای دیگران نیز موجب بخشش آن نشود. ازاین‌رو، مراقبت از زبان و رفتار و پرهیز از ریشخند دیگران، مورد تأکید قرار گرفته است.

منبع: فارس