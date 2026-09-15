محققان روسیه در حال توسعه ربات‌هایی هستند تا از آنها برای انجام‌ مأموریت در سطح ماه استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آناتولی پتروکوویچ، رئیس «موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم روسیه»، اعلام کرد که دانشمندان روسی در حال کار بر روی پروژه‌هایی برای توسعه ربات‌های طراحی‌شده جهت فعالیت در سطح ماه هستند.

پتروکوویچ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری روسی «تاس» (TASS) اظهار داشت: «مطالعات اولیه‌ای در روسیه در جریان است تا مشخص شود کدام سیستم‌های رباتیک برای سطح ماه مفیدتر و عملیاتی‌تر هستند. ما توجه ویژه‌ای به ماه‌نورد‌ها داریم؛ به‌ویژه وسایل نقلیه‌ای که به بازو‌های رباتیک مجهز بوده و قادر به جمع‌آوری نمونه‌های ماه، جابه‌جایی اشیاء و انجام سایر عملیات باشند. توسعه این وسایل نقلیه، نخستین گام به سوی ساخت یک ربات انسان‌نما برای ماه است.»

او افزود: «ساده‌ترین و مؤثرترین روش برای جایگزینی انسان در انجام وظایف بر روی اجرام آسمانی و سیارات، ساخت ربات‌هایی با ویژگی‌های انسانی است. ما طرحی برای چنین رباتی پیشنهاد کرده و نام آن را "اریک" (Erik) گذاشته‌ایم.»

این دانشمند خاطرنشان کرد که ربات «اریک» — که روسیه قصد دارد آن را برای عملیات در ماه توسعه دهد — دارای دو بازو و سری شبیه به سر انسان خواهد بود. این ربات از هوش مصنوعی بهره می‌برد که امکان حرکت و انجام وظایف به‌صورت خودمختار (بدون دخالت مستقیم انسان) را برای آن فراهم می‌سازد. اجرای این پروژه برای پس از سال ۲۰۳۵ برنامه‌ریزی شده است.

سال گذشته، دیمیتری باکانوف، رئیس شرکت فضایی «روس‌کاسموس» (Roscosmos)، اعلام کرد که روسیه قصد دارد مجموعه‌ای از فضاپیما‌ها را برای مطالعه و کاوش ماه به فضا پرتاب کند. این مجموعه شامل فضاپیما‌های «لونا-۲۶» و «لونا-۲۹» است که در مدار ماه قرار خواهند گرفت، و همچنین کاوشگر‌های فرودگری که برای اعزام به مناطق مختلف سطح ماه در نظر گرفته شده‌اند: «لونا-۲۷» (واحد‌های ۱ و ۲)، «لونا-۲۸» و «لونا-۳۰».

منبع: تاس (TASS)

برچسب ها: کره ماه ، فضانوردان ، ربات ها ، مأموریت فضایی
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