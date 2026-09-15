رئیس مجلس گفت: فشار‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها هرگز پیوند عمیق هسته سخت ۹۰ میلیون ایرانی را با ایران عزیز و منافع ملی مخدوش نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آستانه دویستمین شب حضور مردم در میدان خیابان با صدور پیامی تاکید کرد که سرو تناور قدرت دفاعی ایران که در میدان نبرد می‌ایستد، ریشه در ایمان و اراده شما مردم مبعوث شده دارد که اکنون دویست شب است خیابان‌های میهن عزیزمان را به تسخیر خود درآورده‌اید.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«ملت شریف و حماسه‌ساز ایران

دویست روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم سپری شده است؛ و در این مسیر، شما با حضور مسئولانه و آگاهانه در صحنه نشان دادید پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی، پیش از هر چیز، ملت ایران است. دشمن خیال می‌کرد با تهاجم نظامی می‌تواند اراده ما را بشکند؛ اما امروز، در دویستمین شب حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، روشن شد که آنچه شکست خورد توهم مهاجم بود، نه اراده ایرانیان.

جز ادای احترام و سپاس در برابر این کوه استوار، سخنی شایسته نیست. سرو تناور قدرت دفاعی ایران که در میدان نبرد می‌ایستد، ریشه در ایمان و اراده شما مردم مبعوث شده دارد که اکنون دویست شب است خیابان‌های میهن عزیزمان را به تسخیر خود درآورده‌اید. آنچه در عرصه دیپلماسی با اتکا به عزت و منافع ملی پیگیری می‌شود نیز از پشتوانه همین حضور، دل‌گرم است و همین حضور پیوسته و حماسی مردم است که دلیل شکست طرح‌های تفرقه و تضعیف ایران عزیز ماست.

شما مردم سرافراز، با خالی نکردن خیابان زیر آتش جنگ و فشار‌های امنیتی و اقتصادی دشمن، محاسبات او را برهم زدید. دشمن می‌خواست با آتش، ترس را بیدار کند؛ اما شما با حضور خود، آتش غیرت و عزت برخاسته از ایستادگی را به رخ کشیدید و نشان دادید فشار‌ها و اختلاف دیدگاه‌ها هرگز پیوند عمیق هسته سخت ۹۰ میلیون ایرانی را با ایران عزیز و منافع ملی مخدوش نمی‌کند.

کارنامه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تجربه جنگ‌های اخیر گواه یک واقعیت است: هرگاه دشمن در برابر ایران ناکام مانده، علت اصلی آن مقاومت مردم بوده است؛ مقاومتی که امروز دویست شب است که در پیوند میدان مبارزه نظامی میدان مبارزه خیابان معنا یافته است.

برای ما مسئولان، بزرگ‌ترین غنیمت این روز‌ها «فرصت خدمت» است؛ فرصتی که باید با صداقت، مجاهدت و کار بی‌وقفه پاسخ داده شود. در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود می‌آوریم و از صبر و بزرگواری شما صمیمانه قدردانی می‌کنیم؛ تاریخ، نام این ملت را هم‌سنگ بزرگ‌ترین روز‌های ایستادگی ایران به یاد خواهد سپرد.»

برچسب ها: قالیباف ، ملت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
بابا اقد جنگ جنگ نکنید. مردم بدبخت ایران روانی کردین به گرونی برسید دیشب دوکوهک شیراز زدن با خاک یکسان کردن میگفتن یک نفر شهروند شهید شده خدا میدونه چند میلبون شهید شده دیشب خونه ما که در روستا بود مثه بید لرزید از ترس وحشت 😱 😱 😱 😱 😱 پردیم تو خیابون
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
دلمون برای حاج باقر خیلی تنگ شده...یادش بخیر خدا رحمتش کنه...
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
نشست ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد تنگه هرمز را قبول نداریم چون به خاطر که کشورهای حوزه خلیج فارس در جنگ ایران شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار بودن و هستند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
آقای قالبباف شما لطفا ماموریت اصلی اتان یعنی ریاست مجلس و بعد نطارت بر عملکرد دولت را ایفا نمایید خلا عملکرد موجود بانی سو مدیریت دولتی و فشار اقتصادی حداکثری به ملت شده است دقیقا پروزه ای که ترامپ بدون جنگ وخونریزی بدنبال آن است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
راستی چرا آقای قالیباف مجلس را چند ماه هست تعطیل کرده ؟؟؟ حالا از ترس جان هست هرچی آیا این نماینده گان مجلس حقوق در یافت میکنند ؟ یا نه ؟ اگر نمیکنند که هیچ اگر حقوق لم دادند داخل منزل شون را دریافت می‌کنند اون حقوق شان حرام شرعی ندارد ؟؟؟ برای بیکاری شون برای استراحت در منزل حقوق بگیرید این جرم است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
نمیخای بری مذاکره،،،
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