باشگاه خبرنگاران جوان - بیستوسومین مرحله طرح تجلیل از رانندگان قانونمدار در شیراز با هدف تقویت رفتارهای ایمن در معابر و تبدیل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به یک هنجار اجتماعی برگزار شد و تاکنون از ۱۲۰ راننده در قالب این طرح تقدیر شده است.
این برنامه با همکاری مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز و پلیس راهور استان فارس در بلوار شهید چمران اجرا شد و در جریان آن از رانندگانی که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت میکردند با اهدای هدیه، تندیس و لوح سپاس تجلیل شد.
این طرح با تکیه بر تشویق و پاداش اجتماعی به جای تمرکز صرف بر برخوردهای سلبی، با هدف اصلاح الگوهای رفتاری رانندگان، کاهش رفتارهای پرخطر، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی تردد در شبکه معابر شهری دنبال میشود.
رئیس پلیس راهور استان فارس، در حاشیه این برنامه با اشاره به آثار تخلفات رانندگی بر جامعه اظهار کرد: تخلفات رانندگی خسارتهای جانی و مالی جبرانناپذیری ایجاد میکند و هدف پلیس از حضور در معابر تنها اعمال قانون و توقیف خودرو نیست، بلکه مقصد نهایی این است که رانندگان با سلامت کامل از مبدأ به مقصد برسند.
داریوش اکبری با تأکید بر ضرورت تقویت الگوهای رفتاری در جامعه افزود: جریمه و توقیف خودرو نقش بازدارندگی دارند، اما معرفی و تقدیر از رانندگان قانونمدار میتواند نمونههای عینی و قابل مشاهدهای از رفتار صحیح را پیش روی سایر شهروندان قرار دهد.
رئیس پلیس راهور استان فارس ادامه داد: چنانچه رفتارهایی مانند حرکت صحیح بین خطوط، رعایت سرعت مطمئنه و خودداری از توقف دوبله و ایجاد سد معبر به رفتار عمومی تبدیل شود، نیاز به حضور فیزیکی مأموران در معابر نیز کاهش پیدا میکند و امکان حرکت بیشتر به سمت هوشمندسازی و همچنین امدادرسانی سریعتر خودروهای پلیس، اورژانس و آتشنشانی فراهم خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس نیز با تأکید بر نقش عامل انسانی در بروز سوانح رانندگی گفت: بررسیها نشان میدهد سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و بیتوجهی به جلو که ناشی از خطای انسانی است، از عوامل اصلی وقوع تصادفات جادهای و شهری به شمار میرود و مقابله با این مسئله نیازمند استمرار اقدامات آموزشی و رسانهای است.
سرهنگ حمید افرامن افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس در همین راستا با حضور در مدارس، دانشگاهها، مساجد و اصناف و همچنین استفاده از ظرفیت رسانه ملی و شبکههای اجتماعی، برنامههایی را برای نهادینه کردن رفتارهای ایمن دنبال میکند.
او با قدردانی از استمرار طرح مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز برای تقدیر از رانندگان قانونمدار، اجرای برنامههای ایجابی را مؤثر دانست و گفت: چنین طرحهایی نشان میدهد رویکرد پلیس تنها برخورد و تنبیه نیست و رعایت قانون از سوی شهروندان مورد توجه و قدردانی قرار میگیرد.
عبدالمحمد طاهری نایبرئیس مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز، نیز این طرح را نمونهای از توجه به سرمایه انسانی در کنار توسعه فیزیکی شهر دانست و اظهار کرد: ساخت معابر و توسعه کالبدی شهر بدون ارتقای فرهنگ و نگرش شهروندان نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
او ادامه داد: تجربههای جهانی و مطالعات علمی نشان میدهد استفاده صرف از رویکردهای سلبی برای بازدارندگی کافی نیست و اصلاح رفتار به مجموعهای از مشوقها، تکرار، نظارت و ارزیابی نیاز دارد.
طاهری با اشاره به استمرار طرح تجلیل از رانندگان قانونمدار گفت: تاکنون از ۱۲۰ راننده در قالب این برنامه تقدیر شده است و مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز تلاش دارد این تجربه بومی را به الگویی قابل استفاده در سطح ملی تبدیل کند.
بیستوسومین مرحله این طرح در بلوار شهید چمران با استقرار تیمهای مشترک مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز و پلیس راهور برگزار شد و رانندگانی که مقررات را رعایت کرده بودند، به صورت انتخابی مورد تقدیر قرار گرفتند. در این برنامه، خودروهای رانندگان واجد شرایط متوقف و ضمن اهدای هدایا، تندیس و لوح سپاس، از رفتار قانونمدارانه آنان قدردانی شد.
منبع: شهرداری شیراز