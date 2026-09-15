باشگاه خبرنگاران جوان - فریدون کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: مدارس استان از اول مهر به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند و امسال برنامه‌های آغاز سال تحصیلی با شعار «در میدان حاضر» و با محوریت روز پرچم به نام «قائد شهید» و دانش آموزان «شجره طیبه میناب» دنبال خواهد شد.

او با اشاره به وجود ۴ هزار و ۲۰۰ مدرسه در مازندران، افزود: اگر هر مدرسه تنها ۱۰ دانش آموز نیازمند را در قالب کارت نشاط زیر پوشش قرار دهد، نزدیک به ۴۰ هزار دانش آموز نیازمند از حمایت برخوردار خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از تغییر شیوه حمایت و تکریم دانش آموزان نیازمند خبر داد و گفت: حساب‌هایی برای دانش آموزان در یکی از بانک‌ها طراحی شده و در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا اولیای دانش آموزان، خیران و فرهنگیان بتوانند از طریق این کارت‌ها وارد سامانه شوند، مدرسه مورد نظر و حتی دانش آموز مشخصی را انتخاب و از او حمایت کنند.

کلبادی‌نژاد افزود: اگر شرایط معیشتی برخی خانواده‌ها مناسب نیست یا دانش آموزانی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه هستند، آموزش و پرورش تمام قد در کنار آنها خواهد بود تا هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات معیشتی از تحصیل باز نماند.

او افزود: دانش آموزانی که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و خانواده‌هایی که در جریان بحران جنگ آسیب دیده‌اند، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند و حمایت‌های لازم از آنها انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در ادامه درباره وضعیت ثبت نام دانش آموزان، گفت: تا هفته گذشته ۳۷ هزار دانش آموز از ثبت‌نام جامانده بودند که این تعداد اکنون به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش یافته است.

کلبادی نژاد نقش رسانه ها، به ویژه صداوسیما، و همچنین پیگیری خانواده‌ها را در کاهش آمار جاماندگان از ثبت نام مؤثر دانست و گفت: روند ثبت نام دانش آموزان همچنان ادامه دارد و امیدواریم با اطلاع رسانی و همراهی خانواده ها، هیچ دانش آموزی از چرخه تحصیل باز نماند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران