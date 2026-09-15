باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به سران سیاسی این رژیم تروریستی توصیه کرد که از حمله به یمن و هرگونه عملیاتی که رژیم تروریستی اسرائیل را در خط مقدم رویارویی نظامی علیه یمنیها قرار دهد، خودداری و بر اقدامات سیاسی تمرکز کنند.
مقامات ارشد امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل به هاآرتص گفتند که در جریان مذاکرات محرمانه روزهای اخیر، تاکید شد که در این مرحله، تمرکز باید بر تلاش سیاسی برای ایجاد یک ائتلاف بینالمللی و منطقهای، پس از کنترل شهر المخا و سایر نقاط استراتژیک در تنگه باب المندب توسط یمنیها، باشد.
ارتش رژیم تروریستی اسرائیل معتقد است که قدرت یمنیها فراتر از چارچوب این رژیم تروریستی است و تهدید کنترل تنگه، پیامدهای گستردهای برای ثبات اقتصاد جهانی و حرکت در خطوط کشتیرانی بینالمللی دارد. تاکنون، اسرائیل در مورد عملیات اخیر یمنیها سطح رسانهای پایینی را حفظ کرده است.
به گفته مقامات رژیم تروریستی اسرائیل، تهدید یمنیها علیه این رژیم تروریستی با قدرت نظامی آنها سنجیده نمیشود، بلکه با گسترش جبههها و اختلال در تجارت دریایی سنجیده میشود. با توجه به این پیشینه، نهاد امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل معتقد است که پاسخ نظامی راهحل بلندمدتی ارائه نخواهد داد و پیوند دادن جبهه یمنیها به چندین کشور و تبدیل آن به یک مسئله بینالمللی به حفظ ایران در مرکز بحثهای بینالمللی کمک خواهد کرد، زیرا یمن متحد تهران است.
منبع: آر تی