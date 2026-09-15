باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اطلاعات فاش‌شده‌ی جدید نشان می‌دهد که گوگل در حال آماده‌سازی نسل جدیدی از لپ‌تاپ‌ها با نام «Googlebook» (گوگل‌بوک) است؛ اقدامی که تلاشی جدی برای رقابت با سری مک‌بوک‌های اپل محسوب می‌شود.

اخبار و اطلاعات لو رفته‌ی اخیر درباره مدل «Lenovo Googlebook 15»، جزئیات جالبی را در مورد مشخصات فنی آن آشکار کرده است.

به گزارش MacObserver، این دستگاه جدید به پردازنده Intel Core Ultra 5 325 و حداکثر ۳۲ گیگابایت حافظه رم مجهز است؛ ظرفیتی که دو برابرِ حافظه رم در هر یک از کروم‌بوک‌های پیشین است.

این دستگاه همچنین گزینه‌های ذخیره‌سازی SSD با ظرفیت ۲۵۶ تا ۵۱۲ گیگابایت، نمایشگر OLED با وضوح بالا (۲۸۸۰ در ۱۸۰۰ پیکسل) و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، و یک تاچ‌پد تعاملی را ارائه می‌دهد.

با توجه به این مشخصات، پیش‌بینی می‌شود قیمت این دستگاه در حدود ۱۵۰۰ دلار باشد.

گوگل هنوز جزئیاتی درباره نحوه عملکرد سیستم‌عامل جدید یا اینکه آیا عملکرد اپلیکیشن‌های اندرویدی را در نمایشگرهای بزرگ بهبود می‌بخشد یا خیر، اعلام نکرده است.

با این حال، اطلاعات فاش‌شده حاکی از آن است که گوگل‌بوک‌ها وابستگی زیادی به هوش مصنوعی خواهند داشت؛ کاربران می‌توانند برای دریافت «دستیاری شخصیِ پیش‌دستانه» (proactive personal assistance) به مدل هوش مصنوعی Gemini دسترسی داشته باشند؛ خدماتی نظیر پیش‌نویس پیام‌ها یا ثبت رویدادها در تقویم از طرف کاربر. این دستگاه همچنین قابلیت سازماندهی خودکار فایل‌های پراکنده در قالب «گروه‌ها» را دارد و از بازگشایی قفل با استفاده از تشخیص چهره و اسکن اثر انگشت پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه دارای یک کلید اختصاصی با نشان «G» است که جایگزین کلید استاندارد ویندوز شده و احتمالاً به عنوان میانبری برای دسترسی سریع به قابلیت‌های هوش مصنوعی عمل می‌کند. همچنین یک نشانگر نوری موسوم به «Glowbar» در آن تعبیه شده که وضعیت باتری و شارژ را نمایش می‌دهد.

نکته جالب‌تر اینکه گوگل قصد دارد لوازم جانبی اختصاصی‌ای عرضه کند مانند ماوس هوش مصنوعی لنوو (Lenovo AI Mouse) با نورپردازی RGB (نورپردازی LED رنگی با قابلیت تنظیم نرم‌افزاری رنگ و روشنایی)—که ممکن است با نشانگر هوشمند ماوس تعامل داشته باشند.

باید منتظر ماند و دید که این قابلیت‌ها در عمل چگونه کار می‌کنند، چرا که اطلاعات فاش‌شده نشان می‌دهد احتمالاً به‌زودی شاهد معرفی رسمی این محصول خواهیم بود.

منبع: Engadget