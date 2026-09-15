برای نخستین بار در کشور طرح تجهیز و نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در استان قم وارد مرحله اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری قم، شرکت پیمان‌کار و بانک رفاه کارگران، طرح تجهیز و نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در قم وارد مرحله اجرا شد؛ طرحی که با هدف افزایش تولید برق، کمک به تأمین نیاز انرژی استان و کاهش فشار بر شبکه برق دنبال می‌شود.

هادی روشن دبیر قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم گفت: توسعه زیرساخت‌ها و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در ابعاد مختلف، از جمله موضوعات مورد تأکید در این قرارگاه و از مطالبات استاندار قم برای تأمین برق مورد نیاز استان است.

هادی روشن افزود: در همین راستا و در چارچوب اهداف قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان استانداری قم، شرکت پیمان‌کار و بانک رفاه کارگران برای تجهیز و نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در استان به امضا رسید.

وی گفت: اجرای این طرح می‌تواند با افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، به تأمین برق مورد نیاز استان و کاهش فشار بر شبکه سراسری کمک کند و از طرفی محل درامدی برای مردم باشد.

مدیرعامل شرکت پیمان‌کار نیز با اشاره به آغاز اجرای این طرح در قم گفت: قم نخستین استان در اجرای طرح ایجاد و تجهیز خانه‌ها به نیروگاه‌های خورشیدی است و سازوکار اجرایی، امکان‌سنجی و بررسی‌های فنی این طرح بر عهده این شرکت خواهد بود.

امید علوی افزود: شهروندان می‌توانند با ثبت درخواست خود در سایت شرکت برقتو، آمادگی خود را برای بهره‌مندی از این طرح اعلام کنند و پس از آن کارشناسان شرکت با حضور در محل سکونت متقاضی، امکان‌سنجی و بررسی‌های فنی لازم را انجام می‌دهند.

وی تأکید کرد: در سازوکار طراحی‌شده تلاش شده است کمترین میزان زحمت و دخالت متوجه مردم باشد و مراحل بررسی، امکان‌سنجی و اقدامات اجرایی توسط کارشناسان شرکت انجام شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تأمین حمایت مالی اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی خانگی نیز بر عهده بانک رفاه کارگران است.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، انرژی های تجدید ناپذیر
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