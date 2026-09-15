باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های مالزی چند محموله را که عازم رژیم تروریستی اسرائیل بودند، در بندر تانجونگ، یکی از بزرگ‌ترین بنادر مالزی، توقیف کردند.

به گفته این منابع، سه کانتینربر که مقصد آنها بندر اشدود در جنوب تل‌آویو بود، اواسط ماه اوت گذشته در بندر مالزی توقیف شدند و تاکنون آزاد نشده‌اند. تحقیقات درباره محتویات این کانتینر‌برها همچنان ادامه دارد.

سخنگوی آژانس نظارت و حفاظت مرزی مالزی اعلام کرد این پرونده در حال بررسی است و این نهاد در حال حاضر نمی‌تواند توضیحات بیشتری ارائه کند. اداره گمرک سلطنتی مالزی نیز که این آژانس برای اجرای قوانین در بنادر به مقررات آن استناد می‌کند، از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد.

این توقیف‌ها پس از آن انجام شد که مقام‌های مالزی در هفتم اوت نیز یک کانتینربر دیگر را که از فیلیپین وارد شده بود، به ظن حمل سلاح توقیف کردند. بر اساس بیانیه آژانس نظارت و حفاظت مرزی مالزی، مشخص شد این محموله برای شرکت صهیونیستی «اِلبیت سیستمز» که در صنایع نظامی فعالیت دارد، ارسال شده بود.

انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، در آن زمان درباره این عملیات گفت کشورش اجازه نخواهد داد به مسیری برای جریان تجارت در حمایت از اقدامات یا مشارکت در «وحشی‌گری رژیم اسرائیل» تبدیل شود.

منبع: المیادین