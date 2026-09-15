باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - این روزها در کنار شور و شوق دانش‌آموزان برای انتخاب دفتر، کیف، مداد و دیگر لوازم مدرسه، پدر و مادرها هم با دیدن این صحنه‌ها خاطرات روزهای مدرسه خود را مرور می‌کنند؛ روزهایی که یک دفتر نو، مداد یا خودکار ساده می‌توانست برای یک دانش‌آموز، یکی از شیرین‌ترین اتفاق‌های روزهای آغاز مدرسه باشد.

امروز اما تنوع محصولات بسیار بیشتر شده و کودکان در میان قفسه‌های رنگارنگ، طرح‌ها و شخصیت‌های مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند.

در این میان، نوشت‌افزار ایرانی نیز با حضور پررنگ‌تر در بازار، تلاش کرده است علاوه بر کیفیت و جذابیت، شخصیت‌ها، قهرمانان و نمادهای ایرانی را به دنیای کودکان وارد کند.

تولیدکنندگان داخلی امسال با عرضه انواع دفتر، کیف، لوازم طراحی و نوشت‌افزار با طرح‌های متنوع ایرانی، تلاش کرده‌اند پاسخگوی سلیقه دانش‌آموزان و نیاز خانواده‌ها باشند؛ محصولاتی که در کنار جنبه کاربردی، می‌توانند زمینه آشنایی بیشتر کودکان با شخصیت‌ها و نمادهای فرهنگی کشورمان را فراهم کنند.

در کنار این محصولات، توجه به تولید داخلی و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان ایرانی، موضوعی است که در بازار امسال نوشت‌افزار بیشتر به چشم می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی شهرستان ساوجبلاغ نیز با اشاره به وضعیت بازار نوشت‌افزار، درباره میزان عرضه کالا و آمادگی بازار برای تأمین نیاز خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی توضیح داد.

بازار نوشت‌افزار در آستانه بازگشایی مدارس، حالا صحنه‌ای از پیوند خاطرات نسل گذشته با انتخاب‌های نسل امروز است؛ جایی که دفتر و مداد، علاوه بر ابزار آموزش، می‌تواند حامل تصویر و هویت فرهنگی یک نسل هم باشد.