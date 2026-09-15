باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - معصومه آقاپور، عضو شورای عالی بورس و مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باید از همه ظرفیتهای کشور در شرایط فعلی استفاده کنیم و صندوق ارزی میتواند در این زمینه به ما کمک کند.
او افزود: صندوق ارزی میتواند هم در بخش تولید و هم در بخش مولدسازی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید از این منابع برای پروژههای ارزمحور استفاده کنیم؛ پروژههایی که میتوانند برای ما هم بازپرداخت ارزی داشته باشند و هم از باب درآمد ارزی ایجاد کنند.
آقاپور ادامه داد: این موضوع همچنین میتواند بخش خصوصی را وارد این مرحله کند تا بتوانند با اتکا به این شرایط، در زمینه جذب منابع و ارزهای سرگردان داخل جامعه فعالیت کنند.
عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که آیا قرار است این صندوقها تنها دلارمحور باشند یا ارزهای دیگر را نیز شامل شوند، گفت: در چشمانداز بلندمدت، ارزهای دیگر نیز شامل این طرح خواهند شد، اما در مرحله اول فعلاً دلار و یورو تعریف شدهاند و انشاءالله ارزهای دیگر نیز وارد این سیستم خواهند شد.