\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0639\u0627\u0631\u0641\u0647\u0654 \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u062f\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0647\u200c\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646\u062a \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u062a\u0648\u062f\u06cc\u0639 \u0639\u0644\u06cc \u0622\u0642\u0627\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc\u060c \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\u062e\u0627\u0646\u062f\u0648\u0632\u06cc \u0639\u0636\u0648 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0639\u0644\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0627\u0645\u0647 \u0637\u0628\u0627\u0637\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u0626\u06cc\u0633\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u06f3\u06f6 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0622\u0642\u0627\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0645\u062a \u0646\u06cc\u0632 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f.\n