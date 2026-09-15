باشگاه خبرنگاران جوان - شهلا عموری اظهار کرد: پس از آنکه در ابتدای هفته جاری، فعالیت مرزهای شلمچه و چذابه به تصمیم طرف عراقی بهطور موقت متوقف شد، رایزنیهای فشردهای میان مسئولان دو کشور برای تعیین زمانبندی ازسرگیری تردد مسافران و مبادلات کالا در گذرگاههای مشترک انجام گرفت.
وی بیان کرد: بر پایه این برنامه، تردد مسافران از مرزهای چذابه و شلمچه از ساعت ۶ صبح یکشنبه ۲۲ شهریورماه از سر گرفته شد و بخش تجاری مرز شلمچه نیز از ساعت ۶ صبح دوشنبه ۲۳ شهریورماه فعال شده است؛ بهطوری که هماکنون مبادلات تجاری از این گذرگاه در جریان است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: طبق زمانبندی اعلامشده، فعالیت بخش تجاری و حمل کالا در مرز چذابه پس از تکمیل اقدامات فنی، ساماندهی روندهای اجرایی و بهروزرسانی سامانهها، از ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز خواهد شد.
عموری با اشاره به وضعیت کنونی این گذرگاه اظهار کرد: در شرایط حاضر، کامیونهای حامل کالاهای صادراتی ایران به مقصد عراق که در پی توقف موقت بخش تجاری مرز چذابه امکان عبور نیافتهاند، تا صبح پنجشنبه در مرز مستقر هستند و در محدوده این گذرگاه، ترافیک سنگین خودروهای باری و کامیونهای صادراتی مشاهده میشود.
وی در ادامه افزود: با هماهنگی و تدابیر اتخاذشده از سوی دستگاههای اجرایی، گمرک، مرزبانی و دیگر نهادهای مرتبط، تاکنون از وارد آمدن خسارت یا آسیب به کالاهای فاسدشدنی و حساس به زمان جلوگیری شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: مدیریت ناوگان باری، ساماندهی کامیونها، اولویتبندی محمولههای حساس و پیگیری مستمر برای تسهیل خروج کالا، از جمله اقدامهایی است که با هدف کاهش پیامدهای توقف موقت فعالیت تجاری مرز چذابه در حال انجام است.
عموری همچنین با بیان اینکه طرف عراقی علت توقف کوتاهمدت فعالیت در برخی گذرگاههای مرزی را انجام اقدامات فنی و سازمانی، ارتقای سطح کنترلهای امنیتی و تسهیل روند تردد کالا و مسافر عنوان کرده است، ادامه داد: با وجود این محدودیت موقت، جریان مبادلات تجاری میان ایران و عراق بهطور کامل متوقف نشده و فعالیت در گذرگاههای زرباطیه و منذریه بهصورت شبانهروزی ادامه داشته است.
وی با تأکید بر اینکه مرزهای چذابه و شلمچه از مهمترین مبادی صادرات کالا از خوزستان به عراق هستند، خاطرنشان کرد: بازگشایی بخش تجاری چذابه در روز پنجشنبه، ضمن کاهش تراکم کامیونهای منتظر، زمینه تسریع در خروج کالاهای صادراتی و بازگشت تدریجی روند عادی مبادلات در این گذرگاه را فراهم میکند.