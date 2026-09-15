باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت معاملات آتی نفت روز سه‌شنبه پس از انتشار گزارشی مبنی بر اینکه خط لوله «ایست‌وست» عربستان سعودی که بر اثر حمله پهپادی آسیب دیده، تا چند هفته آینده عملیاتی نخواهد شد، افزایش یافت.

هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره اختلافات آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز و افزایش حضور انصارالله در نزدیکی تنگه باب‌المندب بیشتر شد.

بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه اکتبر، ساعت ۴:۴۰ بامداد به وقت شرق آمریکا، با ۲.۶۹ درصد افزایش به ۱۰۴.۱۲ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت برنت برای تسویه در ماه نوامبر نیز ساعت ۴:۳۱ بامداد به وقت شرق آمریکا، ۲.۵۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۸.۳۰ دلار در هر بشکه رسید.

منبع: خبرگزاری فرانسه