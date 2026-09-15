سخنگویان ارتش و سپاه ضمن تاکید بر وحدت و انسجام مقابل دشمن آمریکایی - صهیونی ایستادگی نیروهای مسلح ایران را مقابل دشمن تا بن دندان مسلح یادآور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد ارتش، با امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله هم‌گرایی و هم‌افزایی موجود میان ارتش و سپاه و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان، گفتگو کرد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار ایران است

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این دیدار، با تجلیل و تقدیر از اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جنگ جاری، ارتش را مایه افتخار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و اظهار کرد: ارتش مایه افتخار ایران اسلامی و سازمانی قوی، مردمی و دشمن ستیز است؛ در تاریخ ایران، هرگز ارتشی این چنین قدرتمند، مردمی، آرمان‌خواه و پای کار وجود نداشته است.

سردار سرتیپ دوم محبی با یادآوری سابقه همراهی ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس هشت ساله، بیان کرد: ارتش در دفاع‌های مقدس دوم و سوم، همانند دفاع مقدس اول، مایه افتخار بود. شهید سپهبد صیادشیرازی، ارتش و سپاه را یک لشکر الهی می‌دانستند و بر اهمیت وحدت این دو سازمان، همواره تاکید داشتند. در دفاع مقدس هشت ساله بسیاری از عملیات ها، با پشتیبانی هوانیروز و توپخانه ارتش انجام می شد. حتی در عملیات‌هایی که منحصرا توسط سپاه انجام می‌شد، هوانیروز و توپخانه ارتش، از عملیات پشتیبانی انجام می‌داد.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه وحدت و همدلی موجود میان ارتش و سپاه باید در تاریخ ثبت و ضبط شود، گفت: همدلی و همراهی موجود میان ارتش و سپاه و مجموعه نیروهای مسلح باهم، نیروهای مسلح با دولت و مردم، مردم در نهایت همراهی و وحدت میدان و خیابان، باید در تاریخ ثبت و ماندگار شود.

وی با تاکید بر اهمیت روایت وحدت ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: در درون نیروهای مسلح هم این همدلی و هم افزایی باید ثبت و روایت شود. همانطور که باید ثبت شود که ارتش و سپاه با افتخارآفرینی‌های خود، چطور موجبات سربلندی ملت و میهن را فراهم آورده‌اند.

مقابل دشمنی ایستاده‌ایم که هیچ کشوری جرات شلیک یک تیر به آن را نداشت

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا نیز در این دیدار با اشاره به سابقه وحدت میان ارتش و سپاه در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار کرد: ما در دوران دفاع مقدس، شاهد همراهی، هماهنگی، وحدت و هم‌افزایی چشم‌گیر میان ارتش و سپاه بودیم و امروز هم به لطف خدا، این مهم بیش از پیش، محقق شده است. انتظاری غیر از این هم وجود ندارد. ما همه تحت فرمان و هدایت فرمانده معظم کل قوا، هدفی واحد داشته و برای سربلندی و سرافرازی میهن اسلامی تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه همواره تلاش شده تا همراهی و وحدت موجود میان ارتش و سپاه بیش از پیش در جامعه نشان داده شود، گفت: همین وحدت و همراهی بود که دشمنان را به استیصال کشاند. دشمن به ایجاد اختلاف در داخل کشور امید بسته بود اما امروز، با وحدت ایجاد شده در داخل کشور، دشمن به استیصال رسیده است.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ایستادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونی، خاطرنشان کرد: ما مقابل دشمنانی ایستاده‌ایم که از حجم بسیار بالای فناوری و تسلیحات برخوردار است و هیچ کشوری در جهان، جرات شلیک یک تیر به سمت آنان را ندارد اما ما در برابر آنان ایستاده ایم، به آنان ضربه زده‌ایم و اجازه دستیابی آنان به  اهدافشان را نداده‌ایم.

وی در بخش پایانی اظهارات خود، ارتش و سپاه را مقتدر و کارآمد خواند و با بیان اینکه همکاری ارتش و سپاه امروز در بالاترین سطح خود قرار داشته و می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌ها و نهادها باشد، تصریح کرد: وحدت موجود در داخل کشور، تضمین کننده پیروزی نهایی است. در این دیدار، لزوم جلسات مشترک سخنگویان نیروهای مسلح مورد تاکید و راهکارهای ارتقاء سطح همکاری‌های رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: ارتش ، سپاه ، نیروهای مسلح
خبرهای مرتبط
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان در جبهه جنوب وامدار استقامت و حضور باصلابت مردم است
آموزش هزار گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی:
مردم کُرد نقشه دشمن برای ایجاد شکاف قومی را خنثی کردند
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفتهMQ1 ️در غرب تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نقش کودکان میناب بر راهروهای سازمان ملل متحد در ژنو + تصاویر
قالیباف: توطئه آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران از اقلیم کردستان شکست خورد
ایران به عضویت کمیته عمومی کنفرانس سالانه آژانس اتمی درآمد
پیام تسلیت قالیباف در پی ترور و شهادت مولوی یوسف گرگیج
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان در جبهه جنوب وامدار استقامت و حضور باصلابت مردم است
سرپرست وزارت دفاع: بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند بسته جامع است
عارف: از مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم
تاکید عراقچی بر تقویت مناسبات دوجانبه اقتصادی تهران و سئول
بقائی: گردشگری و میراث‌فرهنگی به مؤلفه قدرت نرم ایران تبدیل شده‌اند
واکنش عراقچی به ادعا‌های بی اساس مقامات آمریکایی مبنی بر بی دفاعی ایران
آخرین اخبار
بقائی: گردشگری و میراث‌فرهنگی به مؤلفه قدرت نرم ایران تبدیل شده‌اند
ضوابط نام‌گذاری‌های منتسب به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تصویب رسید
پزشکیان: سیاست‌گذاری در حوزه صنایع دریایی باید مبتنی بر اهداف روشن و قابل سنجش باشد
واکنش عراقچی به ادعا‌های بی اساس مقامات آمریکایی مبنی بر بی دفاعی ایران
کمالوندی در کنفرانس آژانس: صنعت هسته‌ای ایران با حمله نظامی، خرابکاری و ترور از بین نمی‌رود
ایران به عضویت کمیته عمومی کنفرانس سالانه آژانس اتمی درآمد
سردار عظمایی: دلاورمردی رزمندگان در جبهه جنوب وامدار استقامت و حضور باصلابت مردم است
مخبر: پرچم عزت و فتح پس از ۲۰۰ شب پایمردی ملت برافراشته است
تاکید عراقچی بر تقویت مناسبات دوجانبه اقتصادی تهران و سئول
قالیباف: توطئه آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران از اقلیم کردستان شکست خورد
نقش کودکان میناب بر راهروهای سازمان ملل متحد در ژنو + تصاویر
سرپرست وزارت دفاع: بهینه‌سازی مصرف انرژی نیازمند بسته جامع است
انتقال ۴۸ زندانی ایرانی از عراق به کشور
جهان یاد گرفت که با ما متناسب با تاریخ، جغرافیا، مردم و منابع‌مان صحبت کند
پیام تسلیت قالیباف در پی ترور و شهادت مولوی یوسف گرگیج
وزیر کشور عازم ترکیه شد
عارف: از مشارکت زنان در دولت بسیار راضی هستیم
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ در آستانه دویستمین شب ایستادگی
ارتش و سپاه پاسداران متحد علیه دشمن آمریکایی - صهیونی
سید احسان خاندوزی رئیس کارگروه بررسی‌های اقتصادی دفتر رهبر انقلاب شد
محمدباقر قالیباف: دشمن می‌خواست با آتش ترس را بیدار کند
وحدت اسلامی راه تحقق امنیت منطقه‌ای است
دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با وزیر امور خارجه
مهاجرانی: تمام ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ درباره موضوع موتورسواری بانوان یک خلاء قانونی وجود دارد
با استمرار حضور آگاهانه در سایه وحدت طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد
سردار موسوی: شکوه بعثت در خیابان‌ها با اتحاد حفظ شود
اگر تنگه‌های هرمز و باب‌المندب بسته شوند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سرلشکر رضایی: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفتهMQ1 ️در غرب تنگه هرمز
با دریافت شهریه‌های بسیار سنگین در مدارس شمال شهر تهران باید برخورد شود/ آموزش‌وپرورش جلوی بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل را بگیرد