رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم با ارزش ۴۲۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، تاکنون ۲۱۸ همت از بهای گندم به حساب کشاورزان واریز شده و ۴۸ درصد باقی مانده مطالبات را دولت به کشاورزان بدهکار است.

هاشمی ادامه داد: براساس وعده مسئولان هفته گذشته قرار بود ۱۰۰ همت دیگر پرداخت شود که مجدد به این هفته موکول شد، از این رو امیدواریم  تا پایان سال به حساب کشاورزان واریز شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشت گندم از هفته پیش در استان های شمال غرب آغاز کردند، اما قیمت نهاده ها همچدن کودهای فسفات و پتاس بسیار بالاست و از طرفی نقدینگی کشاورزان کم است که براین اساس این نگرانی وجود دارد که فصل کشت را با کمترین میزان مصرف کود صورت بگیرد که در نهایت بهره وری کاهش می دهد.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به کمتر از ۹ میلیون تن برسد.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
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