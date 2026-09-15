باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا نمایشی درخشان برابر السد قطر داشت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید؛ بردی که علاوه بر کسب سه امتیاز ارزشمند، اعتمادبهنفس آبیپوشان را برای ادامه رقابتهای آسیایی افزایش داد.
در این مسابقه یاسر آسانی یکی از مهمترین چهرههای استقلال بود. او در دقیقه ۹ گل نخست تیمش را به ثمر رساند و در دقیقه ۴۷ نیز با ارسال پاس در عمق برای سعید سحرخیزان، زمینهساز گل دوم شد تا نقش مستقیمی در دو گل استقلال داشته باشد.
عملکرد آسانی در هفتههای اخیر نشان داده که این بازیکن میتواند یکی از مهرههای تعیینکننده استقلال در بخش هجومی باشد. با این حال، نکته مهم برای کادر فنی این است که موفقیت تیم تنها به درخشش یک بازیکن وابسته نباشد.
استقلال برابر السد نشان داد که بازیکنان دیگری نیز میتوانند در جریان مسابقه تأثیرگذار باشند. محمدحسین اسلامی پس از ورود به زمین چند پاس کلیدی در اختیار همتیمیهایش قرار داد و اسماعیل قلیزاده نیز توانست در دقایق پایانی گل سوم استقلال را به ثمر برساند.
از سوی دیگر، سعید سحرخیزان نیز با گلزنی در ابتدای نیمه دوم نشان داد که استقلال در خط حمله تنها به یک بازیکن متکی نیست. همین موضوع میتواند برای سهراب بختیاریزاده یک امتیاز مهم محسوب شود؛ چرا که در یک فصل طولانی و فشرده، احتمال مصدومیت، محرومیت یا افت مقطعی هر بازیکنی وجود دارد.
استقلال در ادامه فصل باید در لیگ برتر، لیگ نخبگان آسیا و جام حذفی به میدان برود و همین فشردگی باعث میشود عمق ترکیب اهمیت زیادی پیدا کند؛ بنابراین حفظ آمادگی آسانی در کنار پیدا کردن راهکارهایی برای جبران غیبت احتمالی او، یکی از چالشهای کادر فنی استقلال خواهد بود.
در شرایط فعلی، آسانی بدون تردید یکی از مهرههای ویژه استقلال محسوب میشود، اما عملکرد برابر السد نشان داد که آبیپوشان برای ادامه مسیر آسیایی خود تنها به یک ستاره وابسته نیستند و بازیکنان دیگری نیز میتوانند در لحظات مهم نقشآفرینی کنند.