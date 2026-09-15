کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران گفت: استفاده از ارز‌های ملی در بریکس می‌تواند وابستگی به دلار را کاهش دهد و این یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: عضویت ایران در بریکس؛ فرصتی برای تسهیل تجارت و تأمین مالی است.

رئیس حمل‌ونقل گمرک درباره اهمیت عضویت ایران در گروه بریکس گفت: اهمیت بریکس فقط به تعداد کشورهای عضو محدود نمی‌شود، بلکه وضعیت اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت کشورهای عضو، این مجموعه را به یک ظرفیت مهم در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است و برای ایران نیز می‌تواند اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

سنندجی افزود: بریکس برای ایران از چند مسیر می‌تواند در حوزه تجارت خارجی اهمیت داشته باشد؛ نخست، تسهیل پرداخت‌های تجاری است. اگر در تجارت میان کشورهای عضو، پرداخت با ارزهای ملی جایگزین بخشی از مبادلات مبتنی بر ارزهای واسط شود، می‌تواند وابستگی به دلار را کاهش دهد.

وی ادامه داد: مسیر دوم، ایجاد و توسعه سازوکارهای پرداخت و مالی میان کشورهای عضو است که می‌تواند بخشی از وابستگی تجارت به شبکه‌های مالی تحت سلطه آمریکا و اروپا را کاهش دهد.

رئیس حمل‌ونقل گمرک مسیر سوم را سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند بانک توسعه جدید می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای کشورهای عضو اهمیت داشته باشد.

سنندجی درباره اینکه آیا بریکس می‌تواند تحریم‌های ایران را خنثی کند، اظهار کرد: باید میان «خنثی کردن تحریم» و «کاهش آثار و هزینه‌های تحریم» تفاوت قائل شد. بریکس لزوماً نمی‌تواند تحریم‌ها را به طور کامل خنثی کند، اما می‌تواند برخی محدودیت‌ها و هزینه‌های ناشی از تحریم را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای پرداخت جدید می‌تواند وابستگی بخشی از تجارت کشورها به شبکه‌های مالی تحت سلطه آمریکا و اروپا را کاهش دهد و از این منظر، توسعه همکاری‌های مالی در بریکس برای ایران اهمیت دارد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، تجارت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
روسیه هم تحریمه کدام بریکس ؟!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
نا تولید داخلی را زیاد نکنیم و مایحتاج خود را در داخل کشور تامین نکنیم
ارز بری زیاد ارزآوری کم می باشد
و این امرا باعث کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها می شود
باید قبل از هر چیز به فکر تقویت پول ملی بود
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