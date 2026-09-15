تیم فوتبال استقلال در حالی السد پرمهره را با سه گل شکست داد که تنها ۲۶ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - پیروزی سه بر صفر استقلال برابر السد یکی از بهترین شروعهای ممکن برای نماینده ایران در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا بود. آبیپوشان در ورزشگاه بینالمللی بصره توانستند تیم پرستاره قطری را شکست دهند و سه امتیاز مهم را به دست آورند.
نکته قابل توجه در آمار مسابقه، مالکیت ۷۴ درصدی السد در مقابل ۲۶ درصد استقلال بود. تیم قطری همچنین ۶۹۲ پاس در طول مسابقه ثبت کرد و دقت پاسهایش به ۹۰ درصد رسید؛ در حالی که استقلال ۲۵۳ پاس با دقت ۷۴ درصد داشت.
با وجود این برتری آماری، السد نتوانست مالکیت توپ خود را به موقعیتهای خطرناک و گل تبدیل کند. این تیم ۱۴ شوت زد که تنها سه شوت آن در چارچوب قرار گرفت. در مقابل، استقلال از ۹ شوت خود هفت شوت در چارچوب داشت.
یکی از مهمترین تفاوتهای دو تیم، نحوه استفاده از موقعیتها بود. استقلال سه موقعیت بزرگ گلزنی داشت و هر سه را به گل تبدیل کرد، در حالی که السد دو موقعیت بزرگ داشت، اما هر دو را از دست داد.
آبیپوشان در دقیقه ۹ روی اشتباه مدافع السد به گل نخست رسیدند. یاسر آسانی از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و با عبور از مدافع حریف، توپ را وارد دروازه کرد.
در ابتدای نیمه دوم نیز استقلال بار دیگر در انتقال سریع از دفاع به حمله موفق عمل کرد. پاس عمقی آسانی، سعید سحرخیزان را در موقعیت مناسبی قرار داد و مهاجم استقلال در دقیقه ۴۷ گل دوم را به ثمر رساند.
در ادامه، السد تلاش کرد فشار بیشتری روی دروازه استقلال ایجاد کند و حتی در دقیقه ۵۷ به گل رسید، اما این گل پس از بررسی VAR مردود اعلام شد.
استقلال در دقایق پایانی نیز عقب ننشست و در پنجمین دقیقه وقتهای تلفشده توسط اسماعیل قلیزاده به گل سوم رسید تا پیروزی آبیپوشان کامل شود.
آمار دفاعی استقلال نیز نشاندهنده فشردگی این تیم بود. آبیپوشان ۳۴ دفع توپ داشتند و ۱۳ قطع توپ ثبت کردند؛ در حالی که السد تنها هشت دفع توپ داشت.
در واقع استقلال برابر السد نشان داد که برای پیروزی در سطح اول فوتبال آسیا الزاماً نیاز به مالکیت بیشتر ندارد و میتوان با سازماندهی دفاعی، بستن فضاها، انتقال سریع و بهرهگیری دقیق از فرصتها به نتیجه رسید.
برد سه بر صفر برابر السد علاوه بر سه امتیاز، یک پیام مهم نیز برای ادامه رقابتهای لیگ نخبگان داشت؛ استقلال میتواند مقابل تیمهای بزرگ آسیا، حتی در شرایطی که مالکیت توپ در اختیار حریف است، خطرناک و نتیجهگرا ظاهر شود.