تیم فوتبال استقلال در حالی السد پرمهره را با سه گل شکست داد که تنها ۲۶ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه -  پیروزی سه بر صفر استقلال برابر السد یکی از بهترین شروع‌های ممکن برای نماینده ایران در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا بود. آبی‌پوشان در ورزشگاه بین‌المللی بصره توانستند تیم پرستاره قطری را شکست دهند و سه امتیاز مهم را به دست آورند.

نکته قابل توجه در آمار مسابقه، مالکیت ۷۴ درصدی السد در مقابل ۲۶ درصد استقلال بود. تیم قطری همچنین ۶۹۲ پاس در طول مسابقه ثبت کرد و دقت پاس‌هایش به ۹۰ درصد رسید؛ در حالی که استقلال ۲۵۳ پاس با دقت ۷۴ درصد داشت.

با وجود این برتری آماری، السد نتوانست مالکیت توپ خود را به موقعیت‌های خطرناک و گل تبدیل کند. این تیم ۱۴ شوت زد که تنها سه شوت آن در چارچوب قرار گرفت. در مقابل، استقلال از ۹ شوت خود هفت شوت در چارچوب داشت.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دو تیم، نحوه استفاده از موقعیت‌ها بود. استقلال سه موقعیت بزرگ گلزنی داشت و هر سه را به گل تبدیل کرد، در حالی که السد دو موقعیت بزرگ داشت، اما هر دو را از دست داد.

آبی‌پوشان در دقیقه ۹ روی اشتباه مدافع السد به گل نخست رسیدند. یاسر آسانی از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و با عبور از مدافع حریف، توپ را وارد دروازه کرد.

در ابتدای نیمه دوم نیز استقلال بار دیگر در انتقال سریع از دفاع به حمله موفق عمل کرد. پاس عمقی آسانی، سعید سحرخیزان را در موقعیت مناسبی قرار داد و مهاجم استقلال در دقیقه ۴۷ گل دوم را به ثمر رساند.

در ادامه، السد تلاش کرد فشار بیشتری روی دروازه استقلال ایجاد کند و حتی در دقیقه ۵۷ به گل رسید، اما این گل پس از بررسی VAR مردود اعلام شد.

استقلال در دقایق پایانی نیز عقب ننشست و در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده توسط اسماعیل قلی‌زاده به گل سوم رسید تا پیروزی آبی‌پوشان کامل شود.

آمار دفاعی استقلال نیز نشان‌دهنده فشردگی این تیم بود. آبی‌پوشان ۳۴ دفع توپ داشتند و ۱۳ قطع توپ ثبت کردند؛ در حالی که السد تنها هشت دفع توپ داشت.

در واقع استقلال برابر السد نشان داد که برای پیروزی در سطح اول فوتبال آسیا الزاماً نیاز به مالکیت بیشتر ندارد و می‌توان با سازماندهی دفاعی، بستن فضاها، انتقال سریع و بهره‌گیری دقیق از فرصت‌ها به نتیجه رسید.

برد سه بر صفر برابر السد علاوه بر سه امتیاز، یک پیام مهم نیز برای ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان داشت؛ استقلال می‌تواند مقابل تیم‌های بزرگ آسیا، حتی در شرایطی که مالکیت توپ در اختیار حریف است، خطرناک و نتیجه‌گرا ظاهر شود.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۵۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
بترکد و کور شود چشمان اون کسانی که دیدن این پیروزی را نداشتند و دست در دست اجنبی برای تیم هم وطن خودشان توطئه کردند و راهکار مثلا نشانشان دادند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
حفظ روند مهم است.یک نتیجه خوب،با ادامه روند پیروزی و برتری در مسابقات آتی می تواند به حریفان سیگنال خطر بفرستد.یک روز ۳ بر صفر ببری و بازی بعدی ۳ بر صفر ببازی و نوسان شدید داشته باشی یعنی ساختار تیمی و تاکتیک درست نیست.تیم خوب حتی اگر ببازد یک تیم خوب است و بازی خود را با حفظ توپ و پاس متعدد صحیح ،به حریف دیکته می کند.مانند السد مقابل استقلال.زمانی که استقلال ۷۰ درصد مالکیت را داشت و ۷۰۰ پاس صحیح داشت آنوقت یک تیم مطرح در سطح آسیاست.بامید آنروز.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
شانسی
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
معلوم شد همه حرفایی که علیه کادر و مربیا و بازیکنا میگفتن یه مشت مزخرفات بوده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
همیشه اینجوری نیست
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
استقلال باید قهرمان فصل قبل اعلام بشه ، اگر پرسپولیس بود الان جام هم بهش داده بودن
۱
۷
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