دانمارک اعلام کرد که سفیر روسیه در پی شلیک احتمالی دو منور از سوی یک ناوچه روسی به سمت بالگرد نظامی دانمارک برای ارائه توضیحات احضار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر امور خارجه دانمارک روز سهشنبه اعلام کرد که پس از شلیک احتمالی منور از سوی یک ناوچه روسی به سمت یک بالگرد نظامی دانمارک، سفیر روسیه احضار شده است.
«لارس لوکه راسموسن» شبکه اجتماعی ایکس گفت: «این اقدام کاملاً غیرقابلقبول است. به همین دلیل، سفیر روسیه برای گفتوگو درباره این حادثه احضار شده است.»
وزارت دفاع دانمارک در بیانیهای اعلام کرد که اواخر روز دوشنبه، یک بالگرد فنک نیروی هوایی این کشور هدف شلیک منور قرار گرفت؛ این حادثه «در جریان تصویربرداری معمول از یک ناوچه روسی که در آبهای بینالمللی در نزدیکی گِدسِر» قرار داشت، رخ داد. گِدسِر شهری ساحلی در جزیره فالستر است.
در این بیانیه آمده است که ناوچه روسی دو منور به سمت بالگرد شلیک کرد که یکی از آنها «از فاصلهای کوتاه» از بالگرد عبور کرد.
«مته فردریکسن»، نخستوزیر دانمارک، نیز در شبکه ایکس این حادثه را محکوم کرد و گفت: «اقدام بیپروایانه روسیه علیه ارتش دانمارک در جریان یک پرواز معمول در روز گذشته. اقدامات روسیه با هدف ارعاب و ایجاد تفرقه انجام میشود. آنها موفق نخواهند شد. ما عقبنشینی نخواهیم کرد.»
این حادثه در نزدیکی دانمارک در شرایطی رخ داده است که تنشها در سراسر اروپا بر سر مجموعهای از حملات خرابکارانه ادعایی و نقض حریم هوایی، که کشورهای اروپایی روسیه را مسئول آنها دانستهاند، در حال افزایش است.
منبع: آناتولی