باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شبی که با سه گل السد قطر را شکست داد، علاوه بر نمایش قابل توجه نفرات اصلی، از ظرفیت نیمکت خود نیز استفاده کرد؛ موضوعی که میتواند در ادامه فصل فشرده آبیپوشان اهمیت زیادی داشته باشد.
یکی از بازیکنانی که پس از ورود به زمین توانست شرایط استقلال را حفظ کند، محمدحسین اسلامی بود. این بازیکن در نیمه دوم وارد زمین شد و با حضور در بخش هجومی، چند پاس کلیدی در اختیار همتیمیهایش قرار داد و در حفظ فشار استقلال روی دروازه السد نقش داشت.
حضور اسلامی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که استقلال در طول فصل با بازیهای متعدد و فاصله کم میان مسابقات روبهرو خواهد بود. در چنین شرایطی، داشتن بازیکنانی که بتوانند پس از ورود به زمین کیفیت تیم را حفظ یا حتی افزایش دهند، یک امتیاز مهم برای هر تیم محسوب میشود.
استقلال برابر السد نشان داد که فاصله میان بازیکنان اصلی و ذخیرههای این تیم لزوماً زیاد نیست. بختیاریزاده در جریان مسابقه از تغییرات خود استفاده کرد و توانست انرژی تازهای به خط میانی و هجومی تیمش تزریق کند.
در این میان، اسماعیل قلیزاده نیز یکی دیگر از بازیکنانی بود که توانست نام خود را در فهرست گلزنان استقلال ثبت کند. قلیزاده در دقیقه ۹۵ گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا یکی از محصولات جوان ترکیب استقلال، شب آسیایی آبیپوشان را با گلزنی به پایان برساند.
این اتفاق برای کادر فنی استقلال اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که آبیپوشان در ادامه فصل باید همزمان در چند جبهه به میدان بروند و نمیتوانند برای تمام مسابقات تنها به یازده بازیکن اصلی متکی باشند.
از سوی دیگر، حضور بازیکنان جوانی همچون قلیزاده، سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقینیا در ترکیب استقلال نشان میدهد این تیم ظرفیت مناسبی برای استفاده از نسل جوان در کنار بازیکنان باتجربه دارد.
در نهایت، پیروزی برابر السد تنها یک برد سه بر صفر نبود؛ این مسابقه برای استقلال نشان داد که علاوه بر ستارههایی مانند یاسر آسانی، بازیکنانی مانند اسلامی و قلیزاده نیز میتوانند در لحظات مهم وارد زمین شوند و جریان مسابقه را به سود آبیپوشان حفظ کنند.