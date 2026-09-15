وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دولت با درک شرایط اقتصادی، نیاز نیروهای مسلح را تامین و حقوق ملت را در عرصه دیپلماسی پیگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سیدرضا صالحی‌امیری روز سه‌شنبه در نشست با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخش‌های گردشگری و صنایع دستی غرب استان سمنان افزود: انسجام ملی، مقاومت نیروهای مسلح، پشتیبانی دولت و همراهی مردم، سه مولفه‌ای هستند که کشور را از شرایط سخت عبور خواهند داد و مسیر آینده به پیروزی ملت ایران ختم خواهد شد، نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی کشور توانستند در برابر قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان مقاومت کنند و اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به مسایل اقتصادی گفت: منکر گرانی، تورم و فشارهای موجود نیستیم و می‌دانیم کشور در چه شرایطی قرار دارد، اما در همین وضعیت، دولت همزمان تامین نیازهای نیروهای مسلح، پاسخگویی به مطالبات مردم و پیگیری حقوق ملت در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی را دنبال کرده است.

رویکرد دولت در واگذاری امور به تشکل‌های مردمی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: سیاست قطعی دولت واگذاری همه امور تصدی‌گری به مردم، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی است و باید با اعتماد به مدیران محلی، اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.

وی افزود: بزرگ‌ترین سرمایه کشور، سرمایه اجتماعی است و اگر دولت از اعتماد، رضایت و مشارکت مردم برخوردار نباشد، امکان حرکت به سمت توسعه وجود نخواهد داشت و دولت هیچ شانی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست و طی دو سال گذشته همه توان خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم و اداره کشور در شرایط دشوار به کار گرفته است.

ثبت ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر در نوروز

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به سفرهای نوروزی ۱۴۰۵ گفت: نوروز امسال بیش از ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر از اقصی نقاط کشور به شهرهای امن انجام شد، اما هیچ‌کس احساس قحطی و کمبود نکرد.

منبع ایرنا

برچسب ها: وزیر فرهنگ ، گردشگری
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