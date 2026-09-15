باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیر خارجه اریتره، عثمان صالح، نسبت به هرگونه برنامه برای ایجاد حضور نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در «سومالی‌لند» (منطقه تجزیه شده از سومالی) ابراز نگرانی کرد و درباره دلایل تلاش این رژیم تروریستی برای ایجاد یک پایگاه نظامی در منطقه شاخ آفریقا پرسش کرد.

صالح در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفت اریتره شاهد افزایش نزدیکی میان رژیم تروریستی اسرائیل و امارات درباره مسائل مربوط به شاخ آفریقاست و اشاره کرد که دو طرف پیشتر نیز در موضوع سومالی‌لند منافع مشترکی داشته‌اند. وی افزود مقام‌های این منطقه به‌طور علنی علاقه خود را به ایجاد حضور نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در آنجا اعلام کرده‌اند و پرسید تل‌آویو چه نیازی به پایگاه نظامی در سومالی‌لند دارد.

وزیر خارجه اریتره گفت کشورش پیشتر با ایجاد سفارت رژیم تروریستی اسرائیل در اسمره، پایتخت اریتره، مخالفت کرده و تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با رژیم تروریستی برقرار نکند. صالح تاکید کرد این تصمیم در چارچوب سیاست خارجی این کشور و بر اساس نوع روابطی است که اریتره تمایل دارد با سایر کشور‌ها داشته باشد.

وزیر خارجه اریتره همچنین حضور امارات در شماری از بنادر منطقه شاخ آفریقا را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و ابوظبی را به «استعمار از طریق بنادر» در آفریقا متهم کرد. وی گفت امارات در نقاط مختلف منطقه، از جمله بندر بربره، منافع تجاری و نظامی دارد و درباره دلایل مالکیت یا مدیریت بنادر متعدد در شاخ آفریقا پرسید که آیا اهداف ابوظبی صرفا اقتصادی است یا خیر.

اظهارات مقام اریتره‌ای در شرایطی مطرح شده که توجه بین‌المللی به شاخ آفریقا، دریای سرخ و خلیج عدن افزایش یافته و رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر بنادر، مسیر‌های دریایی و منافع امنیتی و نظامی در این منطقه تشدید شده است.

منبع: المیادین