جامعه المصطفی با برگزاری هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی قرآنی، از برگزیدگان ۱۳۵ ملیت در شیراز میزبانی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فلاحی مسئول روابط عمومی جامعه المصطفی از حضور برگزیدگان هجدهمین جشنواره بین‌المللی قرآنی ـ حدیثی فرزندان و همسران طلاب در شیراز خبر داد و گفت: جامعه المصطفی نهادی علمی، فرهنگی و تربیتی است که با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی فعالیت می‌کند و میزبان طلاب و داوطلبانی از ۱۳۵ ملیت است.

او افزود: این مجموعه در کنار فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی، برای خانواده‌های طلاب نیز برنامه‌های فرهنگی و قرآنی برگزار می‌کند که جشنواره بین‌المللی قرآنی ـ حدیثی فرزندان و همسران طلاب یکی از مهم‌ترین این برنامه‌هاست.
 
مسئول روابط عمومی جامعه المصطفی با بیان اینکه این جشنواره در سال ۱۴۰۴ به هجدهمین دوره خود رسیده است، گفت: برگزیدگان این دوره در رشته‌های حفظ و قرائت قرآن کریم، حدیث کسا و اذان انتخاب شده‌اند.
 
فلاحی ادامه داد: به همت تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و خادمان حرم شاهچراغ (ع)، برگزیدگان این جشنواره چند روز مهمان شیراز هستند و علاوه بر برنامه‌های زیارتی، از اماکن تاریخی و فرهنگی این شهر از جمله حافظیه و سعدیه بازدید می‌کنند.

او، ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و زبان فارسی را از دیگر اهداف این برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: طلاب و خانواده‌های آنان با حضور در کشور‌های مختلف می‌توانند در معرفی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و گسترش زبان فارسی نقش‌آفرینی کنند.
 
فلاحی همچنین از رونمایی یک سروده سه‌زبانه در این برنامه خبر داد و گفت: این اثر در مدح امام رضا (ع)، حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت احمد بن موسی (ع) تهیه شده و برای نخستین‌بار در شیراز اجرا می‌شود.

برچسب ها: جشنواره قرآنی ، ملیت ، شیراز ، جامعه المصطفی
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