باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشستی درباره وضعیت اوکراین، گزارشها درباره احتمال معامله مسکو و واشنگتن در پروندههای ایران و اوکراین را شایعه دانست و تاکید کرد که این مسائل محل چانهزنی نیست. وی گفت روسیه مواضع خود را بهطور مفصل برای آمریکا تشریح میکند، هرچند مشخص نیست این توضیحات تا چه اندازه بر اقدامات عملی واشنگتن اثر بگذارد.
لاوروف همچنین نسبت به آنچه «مداخلات فزاینده کشورهای غربی در آزادی کشتیرانی» خواند، ابراز نگرانی کرد و مدعی شد کشورهای اروپایی از ابتدای سال جاری ۱۲ کشتی را با استناد به عناوینی مانند «ناوگان سایه» و ادعای نداشتن ملیت یا استفاده از پرچم جعلی توقیف کردهاند.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ارتش اوکراین، مدعی شد روند بسیج اجباری در این کشور ممکن است بهزودی زنان را نیز دربرگیرد. او اقدامات ماموران جذب نیرو برای انتقال اجباری افراد به جبهه را مورد انتقاد قرار داد؛ اظهاراتی که پس از انتشار گزارشها و ویدئوهایی درباره برخورد خشونتآمیز با مشمولان بسیج مطرح شد.
لاوروف در بخش دیگری از سخنانش گفت مسکو همواره برای مذاکره درباره اوکراین آمادگی داشته و در صورت آمادگی کییف، ازسرگیری گفتوگوها را میپذیرد. وی تاکید کرد هدف روسیه همچنان تضمین امنیت این کشور، جلوگیری از گسترش حضور ناتو در مرزهای روسیه و حمایت از حقوق روسها و روسزبانان ساکن مناطق مورد مناقشه است. او افزود مسکو آماده بررسی مصالحههای معقول است و تماسهای غیررسمی پیشنهادی برخی کشورهای اروپایی را نیز رد نکرده است.
وزیر خارجه روسیه همچنین غرب را به تفسیر گزینشی منشور سازمان ملل و استفاده سیاسی از نهادهای بینالمللی متهم کرد و دیوان کیفری بینالمللی را نهادی «شبهقضایی» و تحت کنترل حامیان غربی آن دانست. وی گفت این دادگاه در رسیدگی به پروندههای مربوط به روسیه رویکردی یکجانبه دارد و جنایات منتسب به اوکراین را نادیده میگیرد.
لاوروف در ادامه، وضع تحریمهای گسترده بدون انتظار برای احکام قضایی را نمونهای از «جنگ حقوقی» غرب توصیف کرد و هشدار داد هر کشوری ممکن است هدف چنین اقداماتی، از جمله مسدود شدن داراییهای حاکمیتی، قرار گیرد.
وی همچنین کشورهای حامی اوکراین را بهدلیل ارسال پول و سلاح، در حملات و جنایات جنگی این کشور شریک دانست و از کشورهای اروپایی خواست واقعیتهای میدانی را بپذیرند. لاوروف در پایان اعلام کرد قصد دارد در حاشیه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار کند.
منبع: تاس