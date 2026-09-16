باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش های رگباری، کشاورزان نسبت به برداشت به موقع محصولات و انتقال آن به مکان های مسقف اقدام کنند.

وی با تاکید بر محلول پاشی با فروت ست بعداز برداشت محصول تا ریزش برگ ها افزود: استفاده از کودهای ریزمغذی کامل در باغاتی که برداشت محصول به پایان رسیده است، در دستور کار قرار بگیرد. همچنین پس از برداشت محصول، رعایت بهداشت عمومی باغات مورد توجه قرار بگیرد.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و ادوات کشاورزی در برابر باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر استفاده از کودهای پتاسه در مزارع پنبه گفت: هرس سبک تابستانه شامل حذف پاجوش ها و شاخه های آلوده در دستور کار قرار بگیرد.

براساس نقشه های هواشناسی امروز سه شنبه در ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار پراکنده انتظار می رود. همچنین وزش باد در نوار شرقی افزایش یافته و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط بویژه شرق کشور پیش بینی می شود.

چهارشنبه در نیمه غربی جوی پایدار و آرام همراه با افزایش نسبی دما مستقر می شود و وزش باد در شرق ادامه خواهد داشت.



