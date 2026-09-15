باشگاه خبرنگاران جوان - امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو ، درباره آخرین وضعیت تیم ملی ووشو پیش از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار داشت: تیم ملی ووشوی ایران با ۱۲ ورزشکار به پیشواز بازیهای آسیایی ناگویا میرود. این تیم با ترکیب شش ورزشکار در بخش ساندا و شش ورزشکار در بخش تالو پا به این میدان میگذارد. خدا را شکر ورزشکاران اردوهای خوبی را پشت سر گذاشتهاند و شرایط تمرینی مناسبی را تجربه کردهاند.
وی افزود: ورزشکاران ما در رویدادهای مهمی از جمله جام جهانی تالو و همچنین تورنمنت بینالمللی پیمان همکاری شانگهای که در چین برگزار شد، شرکت کردند و خوشبختانه شرایط خوبی داشتند. امیدواریم با دعای خیر مردم و تلاش و جنگندگی خودشان بتوانند در این میدان مهم و بزرگ موفق باشند.
صدیقی درباره ترکیب تیم ملی و توجه فدراسیون به جوانگرایی گفت: در ترکیب تیم ملی هم جوانان آیندهدار را داریم و هم ورزشکارانی که تجربه کافی و حضور در میادین مهم و بزرگ را در کارنامه دارند. از روز نخست تلاش ما این بوده است که بتوانیم بیشتر از ظرفیت جوانترها و استعدادهای خودمان استفاده کنیم.
رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: تیم ملی با ترکیبی نسبتاً جوان و میانگین سنی زیر ۲۳ سال در این میدان حضور پیدا میکند. ورزشکاران ما گرچه جوان هستند، اما تجربه حضور در میادین مهم و بزرگ را نیز دارند. امیدواریم این نسل در سالهای آینده بتواند برای کشور افتخارآفرینی کند.
وی در ادامه درباره حمایتهای وزارت ورزش و جوانان از برنامههای فدراسیون برای بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم و موردی که برای فدراسیون و همه همکاران ما اهمیت دارد، اشراف دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، بر موضوعات ورزش است. دکتر دنیامالی از همان روزهای نخست که مسئولیت وزارت ورزش را بر عهده گرفت، موضوعات ووشو را نیز با دقت دنبال کرد.
صدیقی افزود: در این مسیر، دکتر دنیامالی کمک زیادی به ما کردند. حمایتها و همراهی وزیر ورزش باعث دلگرمی خانواده ووشوی ایران شد و برای ما این نقطه امید را ایجاد کرد که با تلاش و حمایتهای دکتر دنیامالی بتوانیم بهترین نتایج و موفقیتها را به دست بیاوریم.
رئیس فدراسیون ووشو درباره شانس مدالآوری ملیپوشان ووشو در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: بازیهای آسیایی میدان سختی خواهد بود و ورزش ایران نیز در سال گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با این حال، فکر میکنم با تلاشهایی که مجموعه خانواده ورزش ایران انجام داده است، ورزشکاران و قهرمانان ما با دست پر از این رقابتها بازگردند.
وی خاطر نشان کرد: موضوع مهم برای فدراسیون ووشو این است که بتوانیم افتخاراتی را که در گذشته به دست آوردهایم، تکرار کنیم. اولین هدف ما کسب نتایج دورههای قبل است و امیدواریم فرصت خوبی که در ناگویا داریم، به ما این امکان را بدهد که حتی نتایج گذشته را ارتقا دهیم.