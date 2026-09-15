گسترش درگیری‌ها در جهان قیمت جهانی سوخت را جهش داده و دولت ترامپ گزینه‌های محدودی برای مهار این بحران در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه پولیتیکو  گزارش داد که گسترش دامنه درگیری‌ها در غرب آسیا و اروپا، «بازار‌های جهانی انرژی را بیش از پیش وارد بحران می‌کند» و شرکت‌های محلی عرضه سوخت نیز نشانه‌هایی از تحت فشار قرار گرفتن خود نشان داده‌اند.

اکنون، در حالی که کمتر از دو ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده است، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و کاخ سفید مستاصل، گزینه‌های اندکی برای مهار جهش شدید قیمت نفت در اختیار دارند؛ جهشی که کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره را در معرض خطر قرار داده است.

در شرایطی که «امیدی به دستیابی سریع به راه‌حلی برای جنگ با ایران وجود ندارد»، یک خط لوله اصلی نفت عربستان نیز پس از هدف قرار گرفتن، برای چند هفته تعطیل شده است. همزمان، جنبش انصارالله یمن کنترل خود بر باب‌المندب، دومین گذرگاه حیاتی انرژی در جهان، را تقویت کرده است.

حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه نیز تولید سوخت دیزل را با چالش مواجه کرده و نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

جهش شدید قیمت سوخت

این تحولات همزمان با آماده شدن قانون‌گذاران جمهوری‌خواه برای مواجهه با رای‌دهندگان، موجب افزایش شدید قیمت سوخت در آمریکا شده است. قیمت جهانی نفت روز دوشنبه به ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه مه تاکنون محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام انجمن خودرو آمریکا (AAA)، قیمت هر گالن گازوئیل اکنون به رکورد جدید ۶.۲۳ دلار رسیده و قیمت هر گالن بنزین معمولی نیز ۴.۳۲ دلار است.

ناامیدی در کاخ سفید

در همین زمینه، استیون مور، مشاور اقتصادی سابق دونالد ترامپ، گفت فضای حاکم بر کاخ سفید، «ناامیدی از ناتوانی در حل این مشکل» است.

او افزود افزایش قیمت انرژی مانند «مالیاتی بر اقتصاد» عمل می‌کند و اثر برخی عوامل مثبت اساسی، از جمله افزایش پس‌انداز‌های بازنشستگی و رشد بازار سهام، را خنثی می‌کند. مور گفت: «مشکل این است که کار زیادی از دست آنها برنمی‌آید. این یک بازار جهانی است؛ عرضه نفت نیز جهانی است.»

به گفته یک مشاور خارجی حوزه انرژی که برای بیان صریح دیدگاه‌هایش نخواست نامش فاش شود، این وضعیت موجب «نگرانی» در کاخ سفید شده است. از یک سو، دولت آمریکا ابزار‌های فوری محدودی برای کاهش قیمت‌ها در اختیار دارد.

داگ بورگوم ، وزیر کشور آمریکا، نیز در جریان نشست وزیران انرژی گروه ۲۰ در دالاس، افزایش قیمت‌ها را پذیرفت، اما ادعا کرد که این مشکل موقتی است.

بورگوم تلاش کرد افزایش قیمت‌های ناشی از حمله آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران در ماه فوریه را با تلاش‌های دولت بایدن برای افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی مقایسه کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت نفت ، قیمت سوخت ، انتخابات آمریکا
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