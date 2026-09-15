مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل پرتاب سه فقره کوکتل مولوتوف به سمت جمعیت حاضر در میدان پونک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حوالی ساعت ۲۱:۳۰ روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه، فردی از بالای ساختمانی در محدوده بلوار میرزابابایی اقدام به پرتاب سه فقره کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان حاضر در میدان پونک کرده و بلافاصله از محل متواری شد.

در پی این اقدام، مأموران انتظامی با حضور در محل و انجام اقدامات تخصصی، تصاویر دوربین‌های مداربسته محدوده را به‌صورت دقیق مورد بررسی و بازبینی قرار دادند که در جریان آن، تصاویر فرد عامل هنگام ارتکاب جرم به دست آمد و مشخصات ظاهری وی و وسیله نقلیه مورد استفاده برای فرار از محل شناسایی شد.

با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیر‌های تردد، مأموران موفق شدند وسیله نقلیه مورد استفاده متهم را شناسایی و در ادامه محل حضور وی را نیز تحت کنترل قرار دهند.

در ادامه مشخص شد فرد مورد نظر قصد دارد به‌صورت غیرقانونی از مرز‌های غربی کشور خارج شود. مأموران انتظامی در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، در عملیاتی غافلگیرانه وی را شناسایی و برای دستگیری وارد عمل شدند.

این فرد در جریان عملیات با مأموران مقاومت کرده و به هشدار‌های پلیس توجهی نکرد که در نهایت با اقدام قانونی مأموران و شلیک گلوله از ناحیه پای راست مورد اصابت قرار گرفت و پس از مهار، دستگیر شد.

متهم برای مداوا و انجام اقدامات درمانی، با حضور عوامل اورژانس تهران به بیمارستان امام سجاد (ع) فراجا منتقل شد و اقدامات قانونی در خصوص وی در حال انجام است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: دستگیری ، متهم
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