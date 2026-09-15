هافبک سابق لیورپول و بارسا با هدف تقویت خط میانی سانتوس در دوران مصدومیت نیمار، به این باشگاه برزیلی پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه بازگشت ستاره‌های سابق فوتبال اروپا به برزیل با بمب خبری سانتوس ادامه یافت. فیلیپه کوتینیو، هافبک ۳۴ ساله‌ای که نامش با روز‌های درخشان لیورپول گره خورده بود، رسماً با سانتوس قرارداد بست تا تا پایان سال ۲۰۲۶ پیراهن این تیم را به تن کند.

این انتقال در حالی نهایی شد که سانتوس برای پر کردن جای خالی نیمار، که به‌دلیل آسیب‌دیدگی عضلانی خانه‌نشین شده، به دنبال یک بازیساز خلاق بود. کوتینیو که پس از جدایی از فوتبال اروپا مسیر متفاوتی را در واسکو دوگاما طی کرد و پس از پایان فصل گذشته بازیکن آزاد شده بود، حالا بزرگترین چالش خود در بازگشت به فوتبال برزیل را تجربه می‌کند.

اگرچه کوتینیو روزگاری با انتقال ۱۶۰ میلیون یورویی به بارسلونا، یکی از گران‌ترین بازیکنان جهان بود، اما دوران حضورش در نوکمپ با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد. حالا او با کوله‌باری از تجربه، به سانتوس می‌آید تا علاوه بر کمک به این تیم، برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای خود در کنار رفیق صمیمی‌اش، نیمار، در یک تیم باشگاهی بازی کند. همزمانی این انتقال با انتشار تصاویر قدیمی و دوران نوجوانی این دو در تیم‌های پایه برزیل، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ورزشی داشته است.