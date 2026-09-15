روابط عمومی وزارت دادگستری از انتقال ۴۹ زندانی ایرانی از زندان‌های عراق به داخل کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، اظهار کرد: امروز ۴۹ نفر از اتباع ایرانی محبوس در زندان‌های جمهوری عراق، از طریق مرز بین‌المللی مهران به کشور منتقل شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: در میان زندانیان منتقل‌شده، ۴ نفر زن حضور دارند و این افراد پس از انجام تشریفات قانونی و قضایی، کنترل گذرنامه و طی مراحل بهداشتی، برای ادامه گذران ادامه دوران محکومیت خود به زندان مرکزی ایلام منتقل خواهند شد.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: بیشتر زندانیان منتقل‌شده به دلیل حمل مواد مخدر، قرص‌ها و اقلام ممنوعه و یا حمل بسته‌های امانی متعلق به دیگران در عراق بازداشت و پس از طی مراحل قضایی، به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده بودند.

جلالیان ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و همکاری وزارت امور خارجه، زمینه انتقال این محکومان به زندان‌های داخل کشور فراهم شد تا آنان بتوانند باقیمانده دوران محکومیت خود را در ایران سپری کنند.

وی تصریح کرد: انتقال محکومان به کشور علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از اقامت و نگهداری زندانیان در خارج از کشور، موجب کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌های آنان و همچنین فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای بازاجتماعی شدن زندانیان در محیط زندگی و محل سکونت خود می‌شود؛ همچنین با این اقدام، بار روانی ناشی از دوری زندانیان از خانواده‌هایشان تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در پایان با تاکید بر ضرورت توجه ایرانیان به قوانین کشور‌های مقصد، گفت: بی‌اطلاعی یا بی‌توجهی به قوانین کشور‌های مقصد، به‌ویژه در حوزه حمل مواد مخدر، دارو‌ها و اقلام ممنوعه، می‌تواند پیامد‌های قضایی و کیفری سنگینی برای افراد به همراه داشته باشد.

برچسب ها: دادگستری ، زندانیان
خبرهای مرتبط
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
زخم تروریسم سازمان‌یافته آمریکا و رژیم صهیونیستی بر پیکر حقوق بین‌الملل و غیرنظامیان
وزیر دادگستری: وفاق میان قوا باید به حل مشکلات مردم منجر شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
آخرین اخبار
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
 ۳۱ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
تعدادی از اتوبوس‌های وارداتی در پاکستان مانده است
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
لایه اوزون در مسیر بازگشت به شرایط مطلوب
پیگیری پرونده‌های کمیسیون پزشکی مجروحان حمله آمریکایی-صهیونیستی به لامرد
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
سدمعبر و توقف دوبله عامل اصلی گره‌ ترافیکی پایتخت
هنوز سوخت‌های فسیلی اساس اقتصاد و تولید در جهان هستند
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد
پژوهش‌های شهری باید به سمت مسائل روز تهران هدایت شود
تمدید ثبت‌نام مسابقات ملی تا نیمه مهر/ ۲۲ نخبه مهارتی ایران راهی مسابقات جهانی شدند
وزیر دادگستری: وفاق میان قوا باید به حل مشکلات مردم منجر شود
صدور ویزای عوامل اجرایی عمره ۱۴۰۵/ آماده‌سازی مقدمات اعزام زائران عمره مفرده
آتش سوزی داروخانه در یوسف آباد تهران
«زرین‌تأمین»؛ تغییر ریل منابع بازنشستگان از بنگاه‌داری به مشارکت در تولید