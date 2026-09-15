آژانس فضایی اروپا (ESA) از پرتاب موشک «وگا-سی» (Vega-C) و دو ماهواره اختصاص‌یافته به پایش محیط‌زیست زمین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آژانس فضایی اروپا (ESA) اعلام کرد که موشک «وگا-سی» (Vega-C) شامگاه دوشنبه، ۱۴ سپتامبر، ساعت ۲۲:۲۱ به وقت محلی، از پایگاه فضایی «کورو» در گویان فرانسه پرتاب شد. پس از جدا شدن ماهواره‌های «فلکس» (FLEX) و «سنتینل-۳سی» (Sentinel-۳C) از موشک در مدار، مرکز عملیات آژانس فضایی اروپا در آلمان سیگنال‌های آنها را دریافت کرد؛ متخصصان طی روز‌های آینده بر ورود این ماهواره‌ها به مدار‌های عملیاتی مربوطه نظارت خواهند کرد.

ماهواره «فلکس» به درخواست آژانس فضایی اروپا و با هدف پایش فعالیت فتوسنتزی گیاهان روی زمین ساخته شده است. ابزار‌های این ماهواره، پدیده فلورسانس را — که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست و توسط گیاهان در جریان فتوسنتز ساطع می‌شود — ثبت می‌کنند. انتظار می‌رود این مطالعات به دانشمندان امکان دهد تا سلامت گیاهان و بهره‌وری اکوسیستم، و همچنین تأثیر عوامل محیطی و تغییرات اقلیمی را ارزیابی کنند.

«سنتینل-۳سی» سومین ماهواره از سری «سنتینل-۳» است. این ماهواره که در چارچوب برنامه پایش محیط‌زیست «کوپرنیکوس» اتحادیه اروپا پرتاب شده، به رصد سطح زمین، اندازه‌گیری دمای سطح دریا و سطح آب اقیانوس‌ها، و پایش تغییرات رنگ آب و پوشش یخ اختصاص دارد.

منبع: تاس (TASS)

برچسب ها: پرتاب موشک ، پرتاب ماهواره ، پایش ، زمین ، آزانس فضایی اروپا
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