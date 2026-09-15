جانشین سپاه شهرستان آق‌قلا از برپایی نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ صالح درویشی گفت:نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت شهرستان آق‌قلا در راستای دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰ شهید استان گلستان در یادمان شهدا گمنام با برپایی ۱۵ غرفه برگزار شد.

سرهنگ درویشی افزود: در این نمایشگاه، پایگاه‌های مقاومت شهرستان آق‌قلا بخشی از فعالیت‌ها و عملکرد خود را در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی، محرومیت‌زدایی، مقاومت مردمی، جهاد و امیدآفرینی و همچنین فعالیت‌های قرارگاه تعالی زن و خانواده به نمایش گذاشتند.

او ادامه داد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های بسیجیان پایگاه‌های مقاومت و تبیین نقش بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و اجتماعی، در معرض بازدید بسیجیان و عموم مردم قرار گرفت.

برچسب ها: نمایشگاه ، پایگاه مقاومت
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برپایی نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت در شهرستان آق‌قلا
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برپایی نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت در شهرستان آق‌قلا