باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ صالح درویشی گفت:نمایشگاه اسوه پایگاههای مقاومت شهرستان آققلا در راستای دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴۰۰۰ شهید استان گلستان در یادمان شهدا گمنام با برپایی ۱۵ غرفه برگزار شد.
سرهنگ درویشی افزود: در این نمایشگاه، پایگاههای مقاومت شهرستان آققلا بخشی از فعالیتها و عملکرد خود را در عرصههای مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی، محرومیتزدایی، مقاومت مردمی، جهاد و امیدآفرینی و همچنین فعالیتهای قرارگاه تعالی زن و خانواده به نمایش گذاشتند.
او ادامه داد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتها، توانمندیها و دستاوردهای بسیجیان پایگاههای مقاومت و تبیین نقش بسیج در عرصههای مختلف خدمترسانی و اجتماعی، در معرض بازدید بسیجیان و عموم مردم قرار گرفت.