باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم

یک قلعه افسانه‌ای، این روایت ساختمانی بود که اتاق جنگ آمریکا نام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق جنگی که بیش از هر زمان دیگری در آستانه فروپاشی قرار گرفته و هیمنه پوشالی قدرت آمریکا را آشکار کرده است.

 

مطالب مرتبط
سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم
young journalists club

روایتی ناگفته از جنایت آمریکا در سیریک + فیلم

سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم
young journalists club

هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم

سرانجام یک افسانه آمریکایی + فیلم
young journalists club

شگفتی شبکه دولتی فرانسه از استقبال مردم ایران از پویش جان فدا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 والدین نسل Z باید تفاوت‌ها را بپذیرند + فیلم
۵۲۴

 والدین نسل Z باید تفاوت‌ها را بپذیرند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم
۴۶۸

هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تولید خاویار در حاشیه رود ارس + فیلم
۴۵۷

تولید خاویار در حاشیه رود ارس + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم
۴۱۲

 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم
۳۷۰

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha