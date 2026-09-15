باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حمید طاهری جبلی در مراسم رزمایش «عهد خدمت، به یاد رهبر شهید» با توزیع بستههای لوازمالتحریر به نیابت از دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: پویشی که برای تأمین و توزیع لوازمالتحریر داریم، امروز به صورت نمادین با حضور ۱۶۸ دانشآموز استان تهران و به نیابت از ۱۶۸ دانشآموز شهید شهر میناب برگزار میشود.
وی افزود: در استان تهران ۳۰ هزار دانشآموز تحت حمایت داریم که بستههای لوازمالتحریر این عزیزان تهیه و توزیع میشود. کمیته امداد استان تهران همچنین به عنوان استان معین برای کمک به تأمین لوازمالتحریر استانهای دیگر تعیین شده که با کمک خیرین در حال انجام است و به آن استانها ارسال خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به شهادت رهبر شهید و اینکه کمیته امداد یادگار امام راحل و رهبر شهید است، گفت: این پویشها با شعار «عهد خدمت» به نیابت از رهبر شهید و در موضوع لوازمالتحریر به نیابت از ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب انجام میشود. از خیرین، استاندار محترم و همه عزیزانی که در کنار ما بودند تشکر میکنم و خواهش دارم ما را در همه پویشها کمک کنید تا شرمنده ایتام و خانوادهها نشویم.
وی درباره پویشهای آینده نیز گفت: در روزهای آینده پویش بستههای معیشتی را با همین شعار «عهد خدمت» به نیابت از رهبر شهید داریم.
طاهری جبلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش هزینههای تحصیل، آیا کمکهای کمیته امداد پاسخگوی نیازهای واقعی خانوادهها هست یا خیر، اظهار کرد: امسال نگرانی داشتیم، زیرا کشور در شرایط جنگی است و متأسفانه افزایش قیمتها را در سطح بازار شاهد بودیم. نگران این موضوع بودیم، اما الحمدلله کمک خیرین به کمیته امداد و این خانوادههای عزیز فوق تصور ما بود.
وی افزود: پیشبینی ما این بود که شاید امسال کولهپشتی از لوازمالتحریر حذف شود ولی الحمدلله این موضوع رخ نداد و حتی برای استانهای محروم نیز لوازمالتحریر تهیه میکنیم و در برنامهها داریم که حداقل با یک کیف یا کوله ارسال شود.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران درباره راههای کمکرسانی گفت: راههای الکترونیکی و از طریق سایت کمیته امداد و اپلیکیشن صدقه من که جدیداً از طریق رسانه ملی هم تبلیغ میشود، راههای مختلفی داریم. استقبال کم است ولی برنامه ما این است که در سنوات آتی پرداختهای موردی یا صدقات را حتماً به سمت این اپلیکیشن و درگاههای الکترونیکی ببریم.
وی افزود: در کل کشور یک میلیون بسته لوازمالتحریر توزیع میشود که ۳۰ هزار بسته سهم کمیته امداد استان تهران است و با توجه به ۳۰ هزار دانشآموز تحت حمایت، برآورد ما این بود که حدود ۲۰ هزار بسته لوازمالتحریر بتوانیم برای استانهای معین تهیه و توزیع کنیم.
طاهری جبلی گفت: با توجه به همکاری خیرین و همچنین اتحادیههایی که در حوزه لوازمالتحریر فعالیت دارند، سعی کردیم تمام ظرفیتهای موجود در استان تهران را پای کار بیاوریم. الحمدلله برخی شرکتهای تولیدکننده نیز در بحث مسئولیت اجتماعی همراهی داشتند و برخی صنوف و تولیدکنندگان قولهایی برای پویشهای آتی دادند.