باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وبگاه صهیونیستی «والا» به نقل از شماری از افسران فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که ادامه استقرار ثابت نیرو‌های این ارتش در داخل خاک لبنان در بلندمدت خطرناک است و ممکن است به تلفات انسانی منجر شود.

این افسران هشدار دادند که حزب‌الله برای همیشه در وضعیت خویشتن‌داری کامل و بدون واکنش موثر باقی نخواهد ماند. بر اساس ارزیابی‌های این ارتش، فرماندهی این گروه تحولات عرصه ایران را با دقت زیادی دنبال می‌کند و تصمیمات آن به تحولات تهران وابسته است.

به گفته این افسران، حزب‌الله از هم‌اکنون در حال بازسازی توانمندی‌های خود و آماده شدن برای مرحله آینده است و استفاده از پهپاد‌های مجهز به فیبر نوری را افزایش داده؛ پهپاد‌هایی که در درگیری‌های اخیر کارآمدی خود را در گرفتن تلفات انسانی از ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نشان داده‌اند.

منبع: یونیوز