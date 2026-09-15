رئيس پليس راه گیلان از پيدا شدن يک دختر بچه گمشده در حاشيه جاده محدوده گيسوم تالش و تحويل وي به خانواده‌اش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمد صالحي"  اظهار داشت: تيم گشت پاسگاه پليس راه تالش – صومعه‌سرا حين گشت‌زني در محدوده گيسوم، دختر بچه‌اي را که در حاشيه جاده گم شده و از والدين خود جدا شده بود، مشاهده کردند.
وي افزود: مأموران وظيفه‌شناس پليس راه، بلافاصله ضمن رعايت نکات ايمني، کودک را براي حفظ امنيت به مقر انتظامي منتقل و اقدامات لازم براي شناسايي خانواده وي را آغاز کردند.
رئيس پليس راه گیلان ادامه داد: با همکاري مردم محلي و پيگيري مأموران، در کمتر از يک ساعت والدين کودک که از مسافران عبوري بودند، شناسايي و دختر بچه در سلامت کامل به خانواده‌اش تحويل داده شد.
سرهنگ صالحي در پايان از مسافران و گردشگران خواست هنگام توقف، استراحت و تفريح به‌ويژه در مناطق جنگلي و پرتردد، نظارت بيشتري بر فرزندان خود داشته باشند تا از گم‌شدن و وقوع حوادث ناگوار جلوگيري شود.

   منبع : اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: پلیس ، راه
خبرهای مرتبط
تصادف زنجيره‌اي 6 وسيله نقليه در آزاد راه قزوين- كرج
محدودیتهای ترافیکی تعطیلات آخر هفته اعلام شد
رییس پلیس راه انتظامی استان؛
تردد در گردنه مایین بلاغ با زنجیر چرخ امکان پذیر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واژگونی تیبا در کمربندی لنگرود یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت
استمرار نظارت بر کیفیت نان در رشت / نانوایی های متخلف پلمب می شوند
پايان خوش گم‌شدن دختر بچه در گيسوم
آخرین اخبار
پايان خوش گم‌شدن دختر بچه در گيسوم
استمرار نظارت بر کیفیت نان در رشت / نانوایی های متخلف پلمب می شوند
واژگونی تیبا در کمربندی لنگرود یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت
۲۸۵ واحد اقامتی در گیلان در حال ساخت است
افزایش مصرف CNG در گیلان
وقوع درگیری مسلحانه منجر به قتل در تالش