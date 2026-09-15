باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمد صالحي" اظهار داشت: تيم گشت پاسگاه پليس راه تالش – صومعهسرا حين گشتزني در محدوده گيسوم، دختر بچهاي را که در حاشيه جاده گم شده و از والدين خود جدا شده بود، مشاهده کردند.
وي افزود: مأموران وظيفهشناس پليس راه، بلافاصله ضمن رعايت نکات ايمني، کودک را براي حفظ امنيت به مقر انتظامي منتقل و اقدامات لازم براي شناسايي خانواده وي را آغاز کردند.
رئيس پليس راه گیلان ادامه داد: با همکاري مردم محلي و پيگيري مأموران، در کمتر از يک ساعت والدين کودک که از مسافران عبوري بودند، شناسايي و دختر بچه در سلامت کامل به خانوادهاش تحويل داده شد.
سرهنگ صالحي در پايان از مسافران و گردشگران خواست هنگام توقف، استراحت و تفريح بهويژه در مناطق جنگلي و پرتردد، نظارت بيشتري بر فرزندان خود داشته باشند تا از گمشدن و وقوع حوادث ناگوار جلوگيري شود.
منبع : اطلاع رسانی پلیس