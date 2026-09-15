پس از ماجرای بیرانوند، حالا ۴ لژیونر کلیدی فوتبال ایران با پایان مهلت قانونی معافیت، مشمول خدمت سربازی شده و آینده حرفه‌ای‌شان در هاله‌ای از ابهام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از حواشی گسترده درباره وضعیت نظام وظیفه علیرضا بیرانوند، حالا دایره شمول خدمت سربازی به بازیکنان لژیونر کشیده شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، چهار تن از مهره‌های کلیدی فوتبال ملی کشورمان با پایان معافیت‌های قانونی، وارد مرحله مشمولیت شده‌اند و باید هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند؛ موضوعی که محمدحسین میثاقی در برنامه «فوتبال برتر» نیز بر آن تأکید کرد.

در میان این نفرات، وضعیت سید مجید حسینی پیچیدگی بیشتری دارد. این مدافع که پس از پارگی رباط صلیبی و خروج از لیست کایسری اسپور ترکیه، اکنون به عنوان بازیکن آزاد شناخته می‌شود، در صورت بازگشت به فوتبال ایران، گزینه‌ای جز پیوستن به تیم‌های نظامی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی که در لیگ اردیویسه هلند توپ می‌زند، با وجود گمانه‌زنی‌ها برای بازگشت به ملوان، تصمیم گرفت به مسیر اروپایی خود ادامه دهد. مهدی قایدی، ستاره باشگاه النصر امارات، و علی قلی‌زاده، وینگر تکنیکی لخ پوزنان لهستان که ماه‌هاست با مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کند، نیز در شرایط مشابهی قرار دارند.

پیش از این، بازیکنان لژیونر با تودیع وثیقه‌های سنگین و بهره‌مندی از معافیت‌های تحصیلی، مجوز تردد سالانه دریافت می‌کردند. این مکانیسم به آنها اجازه می‌داد بدون مشکل میان باشگاه‌های خود و اردو‌های تیم ملی در رفت‌وآمد باشند. با این حال، با پایان یافتن مهلت‌های قانونی، اکنون این امتیازات باطل شده است.

اگرچه در سال‌های گذشته برخی بازیکنان توانسته بودند با حضور مستقیم در اردو‌های خارجی (بدون ورود به خاک ایران) از مشکلات خروجی فرار کنند، اما شرایط برای این چهار ستاره اکنون تغییر کرده است. ادامه این وضعیت در بلندمدت ممکن نیست و این ملی‌پوشان در صورت تداوم روند کنونی، ناچار خواهند بود برای تداوم فعالیت حرفه‌ای خود، راهی تیم‌های نظامی داخلی نظیر ملوان انزلی یا فجر شهید سپاسی شیراز شوند. باید دید فدراسیون فوتبال و دستگاه‌های ذی‌ربط چه سازوکاری برای مدیریت این بحران و جلوگیری از غیبت ستاره‌های ملی‌پوش در اردو‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده‌اند.

برچسب ها: لیگ برتر ، سربازی ، تیم ملی
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