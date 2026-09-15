باشگاه خبرنگاران جوان - طرح ایجاد تاسیسات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر فسا با ۱۳۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال و فراهم شدن زمینه بهره‌مندی بیش از ۱۱۲ هزار نفر از خدمات نوین فاضلاب، به یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های زیربنایی و زیست‌محیطی استان فارس تبدیل شده است.

طرح ایجاد تأسیسات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر فسا که در ۱۶ ماه نزدیک به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی، حفاظت از منابع آب، توسعه استفاده از پساب و تکمیل زیرساخت‌های شهری در حال اجراست و از نظر سرعت پیشرفت، در زمره پروژه‌های شاخص فاضلابی کشور قرار گرفته است.

عملیات اجرایی این تصفیه خانه از نخستین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و با وجود محدودیت‌های اجرایی، طی ۱۶ ماه به پیشرفت قریب به ۸۰ درصدی رسیده است. بخش قابل توجهی از این مدت نیز همزمان با شرایط جنگی کشور و چالش‌های ناشی از آن سپری شد، اما روند اجرای پروژه بدون وقفه ادامه یافت و با وجود دشواری‌های موجود، از نظر سرعت اجرا رکوردی کم‌نظیر در میان پروژه‌های فاضلابی کشور به ثبت رسید.

تصفیه‌خانه فاضلاب فسا در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار و با بهره‌گیری از فرآیند پیشرفته لجن فعال MLE همراه با هاضم هوازی احداث می‌شود. ظرفیت مدول نخست این تصفیه‌خانه ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز است و در افق طرح، ظرفیت آن به ۳۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

همزمان با پیشرفت عملیات عمرانی، همه اقلام و تجهیزات الکترومکانیکال مورد نیاز مدول نخست نیز تامین و به کارگاه پروژه منتقل شده تا با تکمیل بخش‌های عمرانی، عملیات نصب و راه‌اندازی تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

در بخش شبکه این تصفیه خانه نیز عملیات اجرایی با سرعت قابل توجهی دنبال شده و در قالب دو قرارداد منتفع از تسهیلات بانک توسعه اسلامی که از آبان‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده و تا کنون ۱۳۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب در عمق متوسط ۴.۵ متر اجرا شده است. همچنین ۱۰ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب با اقطار ۱۱۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر از جنس پلی‌پروپیلن نصب شده که این بخش نیز از نظر سرعت اجرا، رکوردی قابل توجه در پروژه‌های مشابه محسوب می‌شود.

در حال حاضر، آزمون‌های فنی خطوط اجراشده، تهیه نقشه‌های ازبیلت (As-Built) و اطلاعات سامانه GIS به پایان رسیده و پروژه‌های شبکه در مرحله تحویل موقت قرار دارند.

طرح فاضلاب فسا بخشی از توافقنامه بزرگ تامین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی استان فارس با بانک توسعه اسلامی است که در قالب آن، اجرای طرح‌های فاضلاب در شهر‌های آباده، سپیدان، داراب، فسا، فیروزآباد و نی‌ریز با اعتبار ۱۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در دستور کار قرار گرفته است؛ در مجموع این توافقنامه، احداث ۵۵۸ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۶ تصفیه‌خانه با ظرفیت ۶۴ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیتی بالغ بر ۴۲۲ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب فسا، علاوه بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی، امکان بهره‌برداری از پساب تصفیه‌شده به‌عنوان منبعی پایدار برای مصارف غیرشرب را فراهم کرده و گامی مؤثر در حفاظت از منابع آب، توسعه پایدار و تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی جنوب استان فارس خواهد بود.

استفاده مجدد از پساب، الزام پایداری منابع آبی فسا

شهر فسا، مرکز شهرستان فسا، در جنوب‌شرق استان فارس و در فاصله حدود ۱۴۵ کیلومتری شیراز، قرار دارد. این شهرستان با برخورداری از دشت‌های حاصلخیز، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و باغداری استان به شمار می‌رود.

اقلیم فسا گرم و نیمه‌خشک است و محدودیت منابع آب، توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب را به یکی از مهم‌ترین الزامات حفاظت از محیط‌زیست و پایداری منابع آبی این منطقه تبدیل کرده است.

وزیر نیرو شامگاه دوشنبه در رأس هیاتی وارد شیراز شد تا در سفر خود به استان فارس، ضمن بازدید میدانی از طرح‌های صنعت آب و برق، پروژه‌های مهمی را در شهرستان‌های مختلف این استان افتتاح کند.

افتتاح ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی، پروژه‌های شرکت توزیع برق فارس، آبرسانی به ۸۳ روستای استان، پروژه‌های شرکت برق منطقه‌ای فارس، پست برق گویم و رینگ آبرسانی شیراز از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر بوده است.