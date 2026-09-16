باشگاه خبرنگاران جوان - وحید صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست با اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی دام کشور، با اشاره به نقش حیاتی این واحدها در تأمین پروتئین سالم، ساماندهی کشتارگاهها، تشدید مقابله با کشتار غیرمجاز و بهروزرسانی ضوابط بهداشتی را ضروری دانست.
وی ساماندهی کشتارگاههای دام و مهار کشتار غیرمجاز را ضامن ارتقای سلامت فرآوردههای خام دامی و صیانت از بهداشت عمومی دانست و گفت: تأمین و عرضه گوشت سالم، نیازمند عملکردی منسجم و هماهنگ در تمام حلقههای زنجیره از تولید تا مصرف است؛ از این رو توجه همزمان به الزامات بهداشتی، اقتضائات اقتصادی و توان اجرایی کشتارگاههای صنعتی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به برنامه سازمان برای بررسی کارشناسی دستورالعملها افزود: بازنگری در ضوابط بهداشتی باید با هدف ارتقای استانداردها، تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی مجاز و متناسبسازی مقررات با شرایط روز صنعت کشتارگاهی انجام پذیرد.
در ادامه این نشست، اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی دام کشور با تشریح چالشها و دغدغههای این حوزه، تداوم فعالیت کشتارگاههای سنتی و رواج کشتار غیرمجاز را از بزرگترین معضلات موجود برشمردند و خواستار هدایت کامل دامها به واحدهای صنعتی و مجاز شدند.
همچنین فعالان این بخش، پیشنهادهایی نظیر تشکیل اتحادیه سراسری کشتارگاهداران صنعتی دام کشور جهت تقویت انسجام صنفی و تسهیل تعامل با دستگاههای اجرایی، برگزاری جلسه ستاد ساماندهی کشتارگاههای دام کشور و اصلاح سازوکار قیمتگذاری خدمات کشتارگاهی متناسب با هزینههای واقعی تولید و الزامات بهداشتی را مطرح کردند.
در پایان، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن استقبال از پیشنهادات مطرحشده و تأکید بر تداوم تعامل با تشکلهای صنفی، تصریح کرد: مطالبات و راهکارهای ارائهشده از طریق دفاتر تخصصی سازمان و در تعامل با سایر دستگاههای ذیربط با جدیت پیگیری میشود تا موانع موجود در مسیری شفاف و اجرایی برطرف شود.