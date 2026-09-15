رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات سعودی اعلام کرد عملیات تعمیر خط لوله نفتی آسیب‌دیده در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دکتر ناصر القرعاوی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات سعودی، اعلام کرد که «حادثه‌ای که خط لوله نفت عربستان سعودی را هدف قرار داد، منجر به توقف موقت پمپاژ مقادیر زیادی نفت از طریق این شریان حیاتی انرژی جهانی شد، اما مقامات سعودی در تلاش برای تعمیر خسارت هستند و پمپاژ در مدت زمان بسیار کوتاهی از سر گرفته خواهد شد.»

القرعاوی در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک گفت: «عربستان سعودی مشتاق است تا نیاز بین‌المللی به نفت خام عربستان را برآورده کند، به ویژه پس از آنکه حدود ۳۸ پالایشگاه نفت در نتیجه بحران جهانی فعلی از سرویس خارج شدند و این امر به افزایش قیمت بشکه به سطوح نگران‌کننده منجر شد.»

وی افزود: غرب مسئولیت اصلی بحران‌های منطقه را بر عهده دارد، چرا که منافع خود را دنبال می‌کند و غافل از این واقعیت است که منطقه و جهان منافع مشترک دیگری نیز دارند و جهان اکنون با فاجعه‌ای روبروست.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نفت عربستان ، حمله به عربستان
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