سخنگوی کرملین با استقبال از پیشنهاد ترامپ برای برقراری «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین، بر ادامه تماس مسکو و واشنگتن در این زمینه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در مورد اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر دستیابی به «آتش‌بس انرژی» بین روسیه و اوکراین اظهار نظر کرد.

پسکوف تایید کرد که مسکو پذیرای راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز است و با طرف آمریکایی در تماس است، ضمن اینکه که لغو تحریم‌های غرب علیه روسیه و تضمین امنیت ناوبری دریایی، کلید واقعی رضایت بازار جهانی و کاهش قیمت انرژی است.

پسکوف در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت که مسکو اظهارات ترامپ را دیده و آنها را «ایده خوبی» دانسته است و خاطرنشان کرد که روسیه همچنان در این زمینه با طرف آمریکایی در تماس مداوم است.

این اظهار نظر پس از تلاش شبانه اوکراین برای هدف قرار دادن تاسیسات انرژی روسیه مطرح شد. پسکوف تاکید کرد که مسکو «همیشه از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند». سخنگوی ریاست جمهوری توضیح داد که تضمین فعالیت ایمن پالایشگاه‌ها به خودی خود مشکلات جهانی را حل نمی‌کند و تاکید کرد که «مشکل اصلی در صادرات نهفته است».

او تاکید کرد که روسیه قادر است نیاز‌های بازار داخلی خود را به طور کامل برآورده کند و در حال حاضر از طریق اقدامات جامع برای تأمین امنیت تاسیسات انرژی در این راستا تلاش می‌کند، اما برآورده کردن نیاز‌های بازار جهانی نیازمند یک عامل حیاتی است: «تضمین ناوبری دریایی ایمن».

منبع: آر تی

برچسب ها: انرژی روسیه ، تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
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