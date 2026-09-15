رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محور‌های چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «سیاوش محبی»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا  از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال این ۲ محور، مقرر شد از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، ۲۴ شهریورماه، تردد کلیه وسایل نقلیه از سمت (شمال به جنوب) ممنوع شود.

وی افزود: هم‌زمان مسیر (جنوب به شمال) در این ۲ محور تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی در محور‌های چالوس و آزادراه تهران-شمال ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی گفت: در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال)، در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مکارود تا انارک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران-شمال مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک و همچنین حدفاصل انتهای تونل البرز تا پل زنگوله ترافیک سنگین وجود دارد.

محبی افزود: در محور هراز، مسیر‌های رفت و برگشت در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و کلرد با ترافیک سنگین مواجه است.

وی درباره محور فیروزکوه نیز گفت: در مسیر‌های رفت و برگشت محور فیروزکوه در محدوده گیلاوند ترافیک سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران-بومهن در محدوده سعیدآباد خبر داد.

وی در پایان گفت: تردد در آزادراه تهران-پردیس، آزادراه قزوین-رشت در مسیر‌های رفت و برگشت و همچنین محور چالوس، آزادراه تهران-شمال و محور قدیم تهران-بومهن در مسیر شمال به جنوب روان است.

محبی خاطرنشان کرد: محور‌های شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

برچسب ها: جاده چالوس ، محدودیت ترافیکی
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