مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: کارگروه ویژه نظارت بر عرضه زعفران با هدف تشدید نظارت بر عرضه این محصول در بازار استان تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد محمدی گفت: با توجه به فروش این محصول گرانقیمت در سکوهای (پلتفرم) فضای مجازی و مشاهده تخلفات در سطح بازار این کارگروه با هدف تشدید نظارت‌ها بر عرضه زعفران در فضای حقیقی و مجازی در هفته جاری تشکیل و نخستین جلسه آن برگزار شد.

وی گفت: سازمان غذا و دارو، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه فروشندگان زعفران عضو کارگروه یاد شده هستند و به فراخور موضوعات ممکن است پلیس فتا و یا دستگاه قضایی نیز به این کارگروه استانی دعوت شوند.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی به برگزاری بازدیدهای میدانی مشترک در قالب این کارگروه اشاره و بیان کرد: علاوه بر اینکه دستگاه های یاد شده وظیفه معمول خود را در خصوص نظارت بر عرضه این زعفران در استان انجام می دهند، حضور آنها در این کارگروه موجب همگرایی و هماهنگی بیشتر و افزایش قدرت نظارت بر بازار زعفران استان خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه عرضه زعفران غیر استاندارد می‌تواند سلامت مردم و صادرات این محصول را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: از طرفی وقتی در عرضه این محصول تقلب صورت گیرد به مرور زعفران ایران به عنوان یک کالای نامرغوب در بازار جهانی معرفی می شود و ممکن بعد از گذشت چند سال انحصار این محصول از کشور ما سلب شده و کشور دیگری مانند افغانستان به عنوان عرضه کننده زعفران مرغوب در جهان معرفی شود.