مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: کارگروه ویژه نظارت بر عرضه زعفران با هدف تشدید نظارت بر عرضه این محصول در بازار استان تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد محمدی گفت: با توجه به فروش این محصول گرانقیمت در سکوهای (پلتفرم) فضای مجازی و مشاهده تخلفات در سطح بازار این کارگروه با هدف تشدید نظارت‌ها بر عرضه زعفران در فضای حقیقی و مجازی در هفته جاری تشکیل و نخستین جلسه آن برگزار شد.

وی گفت: سازمان غذا و دارو، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه فروشندگان زعفران عضو کارگروه یاد شده هستند و به فراخور موضوعات ممکن است پلیس فتا و یا دستگاه قضایی نیز به این کارگروه استانی دعوت شوند.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی به برگزاری بازدیدهای میدانی مشترک در قالب این کارگروه اشاره و بیان کرد: علاوه بر اینکه دستگاه های یاد شده وظیفه معمول خود را در خصوص نظارت بر عرضه این زعفران در استان انجام می دهند، حضور آنها در این کارگروه موجب همگرایی و هماهنگی بیشتر و افزایش قدرت نظارت بر بازار زعفران استان خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه عرضه زعفران غیر استاندارد می‌تواند سلامت مردم و صادرات این محصول را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: از طرفی وقتی در عرضه این محصول تقلب صورت گیرد به مرور زعفران ایران به عنوان یک کالای نامرغوب در بازار جهانی معرفی می شود و ممکن بعد از گذشت چند سال انحصار این محصول از کشور ما سلب شده و کشور دیگری مانند افغانستان به عنوان عرضه کننده زعفران مرغوب در جهان معرفی شود.

برچسب ها: زعفران ، فروش زعفران
خبرهای مرتبط
دریافت کد شناسه اتحادیه و تأییدیه سلامت؛ لازمه فروش آنلاین
نوآوری و خلاقیت، راه جهانی ماندن طلای سرخ ایران
ضرایب مالیاتی برای فروشندگان زعفران در مشهد کاهش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۷۰۰ هزار نفر از خدمات طرح «سلام محله» بهره‌مند شدند
کارگروه ویژه نظارت بر عرضه زعفران در خراسان رضوی تشکیل شد
آخرین اخبار
کارگروه ویژه نظارت بر عرضه زعفران در خراسان رضوی تشکیل شد
۷۰۰ هزار نفر از خدمات طرح «سلام محله» بهره‌مند شدند
واژگونی مینی‌بوس در طرقبه ۲ کشته و ۱۷ مصدوم برجا گذاشت