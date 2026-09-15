صدراعظم آلمان، مدعی شد روسیه در حال ساخت نسل جدیدی از زیردریایی‌هاست که برای هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی، خطوط لوله و دیگر زیرساخت‌های زیرآبی طراحی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز سه‌شنبه ادعا کرد که روسیه در حال ساخت نسل جدیدی از زیردریایی‌ها با هدف نابودی کابل‌های زیردریایی، خطوط لوله و دیگر زیرساخت‌هاست و تهدید‌های امنیتی در سراسر شمال اروپا در حال افزایش است.

مرتس گفت: «دیروز در فنلاند بودم؛ جایی که با کشور‌های نوردیک، نشست اتحادیه اروپا درباره سیاست امنیتی در منطقه قطب شمال برگزار کردیم. آنچه در آنجا به ما گفته شد، هیچ کمکی به کاهش نگرانی‌هایم نکرد.»

او ادعا کرد: «ما با تهدیدی گسترده علیه تمام زیرساخت‌های زیرآبی خود مواجه هستیم. روسیه در حال حاضر نسل جدیدی از زیردریایی‌ها را می‌سازد که برای نابودی کابل‌های زیردریایی، خطوط لوله و زیرساخت‌ها طراحی شده‌اند.»

مرتس این اظهارات را در دفتر صدراعظمی و هنگام استقبال از برندگان یک رقابت پژوهشی جوانان، پس از نشست امنیتی اتحادیه اروپا درباره قطب شمال در فنلاند با حضور کشور‌های نوردیک، مطرح کرد. او همچنین به پرسش‌های دانش‌آموزان درباره مسائل داخلی و بین‌المللی پاسخ داد.

صدراعظم آلمان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر درگیری‌ها و جنگ‌های بین‌المللی بر اقتصاد و بخش‌های فناوری آلمان گفت اروپایی‌ها باید برای مدت طولانی با «تهدید‌های علیه آزادی خود دست‌وپنجه نرم کنند».

او از تصمیم دولتش برای افزایش هزینه‌های دفاعی به سطوح بی‌سابقه دفاع کرد و گفت این تهدید جدی است.

مرتس همچنین تأکید کرد که اروپایی‌ها باید توانمندی‌های فناوری مستقل خود را در حوزه‌های امنیتی و دفاعی ایجاد کنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: صدراعظم آلمان ، روسیه و آلمان
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