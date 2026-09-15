باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، در تذکر پیش از دستور چهارصد و سی و دومین جلسه رسمی شورای شهر تهران، نسبت به نحوه تعرفه‌بندی انشعابات آب، برق و گاز فضا‌های فرهنگی و اجتماعی تحت مدیریت شهرداری تهران انتقاد کرد.

وی با اشاره به مراکزی همچون سرا‌های محله، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و مراکز خدمات اجتماعی، گفت: این مجموعه‌ها جزو زیرساخت‌های عمومی شهر محسوب می‌شوند و محل کسب‌وکار و فعالیت انتفاعی نیستند، بلکه با استفاده از منابع عمومی و اعتبارات شهرداری برای پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان و ارائه خدمات در محلات ایجاد شده‌اند.

شمس‌احسان افزود: در حال حاضر تعرفه بسیاری از این فضا‌ها به صورت عمومی، اداری یا حتی تجاری محاسبه می‌شود که این شیوه با ماهیت و کارکرد این مراکز همخوانی ندارد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران تصریح کرد: بخشی از منابعی که می‌تواند برای آموزش، اجرای برنامه‌های محله‌محور و حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار هزینه شود، صرف پرداخت هزینه‌های بالای ناشی از طبقه‌بندی نامتناسب تعرفه‌ای می‌شود.

وی با بیان اینکه موضوع صرفاً یک چالش مالی نیست، اظهار کرد: فشار ناشی از این تعرفه‌ها می‌تواند بر کیفیت و استمرار خدمات ارائه‌شده به کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و سالمندان تأثیر منفی بگذارد.

شمس‌احسان در ادامه از شهرداری تهران خواست اصلاح طبقه‌بندی تعرفه‌ای و اعمال تعرفه فرهنگی برای انشعابات مجموعه‌های تحت مدیریت شهرداری را به صورت رسمی و مستند پیگیری کند.

وی همچنین خواستار مکاتبه شهرداری تهران با وزارت نیرو، شرکت‌های آب و فاضلاب، توانیر، وزارت نفت و شرکت ملی گاز برای تبیین ماهیت غیرانتفاعی این مراکز شد و تأکید کرد که این موضوع باید تا رسیدن به تصمیم اجرایی و تعیین تکلیف نهایی دنبال شود.