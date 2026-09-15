باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی صبح امروز (سهشنبه - ۲۴ شهریورماه) به ریاست دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور اعضای کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونها و انجمنهای ورزشی برگزار شد.
اصلیترین محور بحث و گفتوگو در این جلسه، بررسی برنامهها و تمهیدات فدراسیون پزشکی ورزشی برای تأمین سلامت و ارائه خدمات پزشکی به کاروانهای ورزشی کشورمان در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بود.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهرماه در ناگویای ژاپن برگزار میشود و تیمهای ملی کشورمان با ترکیب ۳۰۷ ورزشکار در راه اعزام به این رویداد هستند. بازیهای پاراآسیایی نیز از ۲۶ مهر تا ۴ آبان برگزار خواهد شد.
اردوهای تیمهای ملی برای حضور در این دو رویداد از ابتدای سال بهصورت فشرده و منظم برگزار شده و فدراسیون پزشکی ورزشی نیز همزمان، برنامههای مربوط به معاینات پزشکی ورزشکاران و نمونهگیریهای کنترل دوپینگ را در دستور کار قرار داده است.
۶۵۶۶ ساعت خدمات پزشکی برای تیمهای ملی اعزامی به ناگویا
بر اساس گزارشی که غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این نشست ارائه کرد، تاکنون ۶۵۶۶ ساعت خدمات پزشکی به تیمهای ملی اعزامی به ناگویا ارائه شده و طی یک سال گذشته نیز بیش از هزار نمونه کنترل دوپینگ از ورزشکاران اخذ شده است.
تهیه و انتشار بستههای آموزشی و برگزاری دورههای سولیداریتی برای مربیان و سرپرستان اعزامی در راستای مبارزه با دوپینگ، از دیگر اقدامات فدراسیون پزشکی ورزشی با هدف صیانت از سلامت ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا بوده است.
افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته و بیمهشده و همچنین احداث مرکز جدید برای معاینات و سنجش ورزشکاران تیمهای ملی، از دیگر موضوعات مطرحشده در نشست تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی بود.
نوروزی در این زمینه از افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته نسبت به سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال این آمار از مرز پنج میلیون نفر عبور کند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همچنین اعلام کرد این فدراسیون آمادگی دارد با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، مرکز جدید و مجهزی برای ارائه خدمات پزشکی و انجام معاینات و سنجش ورزشکاران راهاندازی کند.
تأکید دنیامالی بر مراقبت ویژه از ورزشکاران در ناگویا
دکتر احمد دنیامالی در جمعبندی این نشست، با اشاره به شرایط متفاوت برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا، بر ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای ارائه خدمات پزشکی به ورزشکاران ایران تأکید کرد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به استقرار پراکنده تیمهای ملی در کشتی، کروز و ویلا و همچنین شرایط جوی بارانی و رطوبت بالای کشور میزبان، از تیم پزشکی ایران خواست با دقت و حساسیت بیشتری شرایط ملیپوشان را زیر نظر داشته باشد و تمهیدات لازم برای حفظ سلامت ورزشکاران در طول مسابقات پیشبینی شود.
مرکز پزشکی ورزشی با نگاه به ۵۰ سال آینده
دنیامالی همچنین در واکنش به پیشنهاد احداث مرکز جدید پزشکی ورزشی اظهار داشت: «با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان به اکثر فدراسیونهای ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی زمینهایی برای احداث کمپ و فضای اداری اختصاص داده است، بهتر است مرکز معاینات و سنجش ملیپوشان نیز در همین مجموعه احداث شود.»
وی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در طراحی این مرکز تصریح کرد: «ما باید مجموعهای ایجاد کنیم که دسترسی ورزشکاران به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند و خدمات پزشکی را بهصورت فوری در اختیار آنها قرار دهد. در طراحی این مجموعه باید ۵۰ سال آینده ورزش کشور را ببینیم و دو دپارتمان مستقل پزشکی ورزشی و آنتیدوپینگ برای آن پیشبینی کنیم.»
با برگزاری نشست تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی، تعداد جلسات کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونها و انجمنهای ورزشی به عدد ۱۵۹ رسید.
منبع: وزارت ورزش