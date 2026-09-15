رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آغاز فرآیند خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ تولید داخل در کشور خبر داد و گفت: سهم استان از این طرح یک هزار و ۱۱ تن تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شفیعی با اشاره به تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد: در پی تصویب مجوز افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ، فرآیند تامین و ذخیره‌سازی مرغ تولید داخل از ۲۳ شهریور ماه در کشور آغاز شده است.



وی هدف از اجرای این طرح را تقویت ذخایر راهبردی، حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد اطمینان در بازار تولید و فراهم‌سازی ظرفیت لازم برای مدیریت عرضه و تقاضا در شرایط ضروری عنوان کرد.



شفیعی افزود: بر اساس ضوابط ابلاغی، مرغ‌های تولید داخل با وزن یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ گرم که به صورت منجمد و شیرینگ‌پک‌شده آماده شده باشند، مشمول خرید حمایتی خواهند بود و محصول با نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان و به صورت تحویل درب سردخانه از تولیدکنندگان خریداری می‌شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سهم این استان از مجموع ۳۰ هزار تن خرید حمایتی کشور یک هزار و ۱۱ تن تعیین شده است گفت: اجرای این طرح ضمن پشتیبانی از تولیدکنندگان، به تقویت ذخایر راهبردی و افزایش توان مدیریت بازار مرغ در مقاطع حساس کمک خواهد کرد.



وی خاطرنشان کرد: ذخیره‌سازی هدفمند محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ یکی از ابزار‌های مهم برای ایجاد ثبات در بازار و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان در شرایط افزایش تقاضا یا بروز اختلال احتمالی در عرضه است.



شفیعی ادامه داد: با توجه به شرایط تولید و تحولات بازار ظرفیت لازم برای تامین و نگهداری مرغ تولید داخل متناسب با میزان عرضه و نیاز کشور پیش‌بینی شده است تا در صورت ضرورت امکان ورود به موقع و موثر به بازار و تنظیم عرضه فراهم شود.



وی از مرغداران و تولیدکنندگان استان خواست محصول خود را مطابق مشخصات فنی و ضوابط تعیین شده عرضه کنند و گفت: مرغ منجمد و شیرینگ‌پک‌شده با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم و نرخ مصوب ۳۳۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم با تحویل درب سردخانه مشمول این برنامه خواهد بود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: اجرای خرید حمایتی در کنار سایر سیاست‌های تنظیم بازار، با هدف حفظ تعادل در زنجیره تولید و مصرف، حمایت از استمرار تولیدکنندگان و تامین پایدار نیاز جامعه دنبال می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما